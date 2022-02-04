Донбасс. Главное за день: Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции, Youtube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»

Коротко о главных событиях 4 февраля, которые важны для украинского востока

Владимир Зеленский согласился на встречу с Владимиром Путиным в Турции – Эрдоган

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель Эрдогана добавил, что страна готова сыграть роль в снижении напряжения между Россией и Украиной, чтобы «избежать любых военных действий, последствия которых будут значительными и необратимыми». В Кремле не исключили возможности встречи президентов России и Украины в Турции, но уточняют, что никаких договоренностей на этот счет пока нет. В Офисе президента Украины Радио Свобода заявили, что Украина готова говорить в любых форматах, при посредничестве США и Турции.

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины

Польское ведомство поддерживает в частности, политическую и финансовую помощь Украине, поставки стране оружия и участие солдат НАТО в подготовке украинских военных. Об этом сообщает Gazeta Prawna. Сенаторы отметили, что Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией. Это, по их словам, может привести к началу крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны. Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, подрывающего принцип неприкосновенности границ в Европе. Напомним, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и начала оказывать военную помощь Украине. Кремль эти заявления отвергает.

Ситуация на фронте

Нарушений режима прекращения огня со стороны российских гибридных сил за сутки 3 февраля и сегодня не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Группировки «ЛДНР» также об обстрелах не сообщали. Напомним, Трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Youtube заблокировал каналы группировок «ДНР» и «ЛНР»

Об этом сообщают информационные ресурсы формирований. В Луганске, в частности сообщили об удалении каналов «Луганский информационный центр», «ГТРК ЛНР» и «народной милиции». В Донецке сообщили о блокировке каналов «министерства информации» и «народной милиции». Кроме того, YouTube заблокировал некоторые украинские каналы «Перший незалежний» и UkrLive, которые связаны с депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Боевики третий год безосновательно удерживают Виктора Шидловского в донецком СИЗО-5 – омбудсман

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, в июне 2019 года Виктора задержали члены группировки «ДНР» вместе с двумя гражданами Украины по обвинению в «шпионаже». Сначала Шидловского содержали в тайной тюрьме «Изоляция», где, по словам освобожденных украинских заложников, его пытали. Позже Виктора перевели в СИЗО-5 в Донецке, где его до сих пор держат в камере-одиночке и не выводят на прогулки. Денисова отметила, что в СИЗО не принимают передачи для Виктора от родственников, в результате чего к нему не попадают лекарства, в которых он критически нуждается. Омбудсман обратилась к руководству Красного Креста и ОБСЕ с просьбой способствовать освобождению Виктора.

COVID-19 в регионе

43 778 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество заражений с начала пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1799 человек заболели ковидом, 12 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 805 новых случаев заражений. 3 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 293 человека заболели ковидом. Четверо умерло от осложнений болезни. В ОРДО 1281 заболевший и 10 умерших.

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