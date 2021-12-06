Донбасс. Главное за день: СБУ ищет экс-заложников «Изоляции», Луганщина и Донетчина выходят из «красной зоны»

Коротко о главных событиях 6 декабря, которые важны для украинского востока

США передал Евросоюзу «нехарактерный» и «всеобьемлющий» объем данных разведки о подготовке России к вторжению в Украину – FT

Это позволило убедить скептически настроенные страны, в том числе Германию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, некоторые европейские страны не доверяли заявлениям США о подготовке России к нападению. Они предлагали вести диалог с Москвой и думали, что она не нападет, если ее не спровоцировать. Напомним, ряд американских СМИ со ссылкой на разведку США сообщают, что Россия может начать вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль отрицает это.

СБУ ищет бывших заложников незаконной тюрьмы «Изоляция»

Спецслужба просит предоставить ей информацию в рамках расследования действий одного из бывших руководителей незаконной тюрьмы. Речь идет о Денисе Куликовском. Приморский районный суд Мариуполя арестовал его на 60 суток без права внесения залога. Куликовского обвиняют в торговле людьми, создании террористической организации, нарушении законов и обычаев войны.

На Донетчине задержали еще одного члена группировки «ДНР»

Им оказался стрелок группировки «Сомали», которая воюет против ВСУ на Донбассе. В пресс-службе СБУ сообщили, что задержанный присоединился к группировке ДНР в 2018 году. После того как подозреваемый покинул ряды формировний, он тайно вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию. Во время обысков у него дома обнаружили «военный билет ДНР» и средства связи. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ситуация на фронте

Один раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 5 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрел зафиксировали в районе Новоселовки. Сегодня – 5 нарушений в районе Песок, Катериновки (в Луганской области), Попасной, Шумов, Майорска. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали.

Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую и Донецкую области с рабочим визитом

Там он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский вручит награды военнослужащим, а также примет участие в церемонии вручения боевых флагов военным частям Вооруженных сил Украины.

Ряд областей выходит из красной зоны карантина

Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин в Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Из «красной» зоны в «желтую» переходят Киев, а также Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. Напомним, сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила карантина. Они касаются в первую очередь невакцинированных граждан. Теперь посещать общественные заведения в «желтой» зоне смогут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.

COVID-19 в регионе

4 478 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 290 человек заболел ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 9 случаев заражения, 7 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 4 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – нет данных о заболеших за прошедшие сутки.

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