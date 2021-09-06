Донбасс. Главное за день: памятник дружбе демонтировали, сколько людей пропало на Донбассе

Коротко о главных событиях 6 сентября, которые важны для украинского востока

811 человек пропали без вести на Донбассе из-за конфликта

Об этом сообщила глава миссии Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт. Она отметила, закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» вступил в силу ровно три года назад, но комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работу.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 5 сентября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Суд в деле MH17 огласит приговор в конце 2022 года

Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус в интервью «Интерфакс-Украина». 6 сентября в Нидерландах возобновился судебный процесс в деле о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» рейса МН17. Слово предоставили родным и близким погибших. «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, сбили 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Слушания проходят в отсутствие обвиняемых – трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Группировка «ДНР» опубликовала список избирательных участков в Ростовской области на выборах в Госдуму.

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. В перечне 15 участков, которые расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов. Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия привлекает к голосванию жителей Донбасса с российскими паспортами. В украинском МИДе предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

Швейцария передала гуманитарную помощь в ОРДЛО

Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине. Грузовики доставили химикаты для очистки воды, антиген-тесты на COVID и аппараты искусственной вентиляции легких.

Демонтировали памятник в честь дружбы Киева и Москвы

По словам депутата Киевского городского совета Алины Михайловой, сейчас памятник хранится в Голосеевской районной администрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Памятник был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским.

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