Зникли безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі вважаються 811 людей. Про це на пресконференції у Києві розповіла голова делегації Міжнародного комітету Червоного хреста Флоранс Жиллетт.

Жиллетт під час пресконференції зазначила, закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» набув чинності рівно три роки тому, але комісія з питань зниклих безвісти так і не розпочала роботу.

«Дискусії про єдиний реєстр не просуваються, а механізм, за допомогою якого сім'ї можуть презентувати й отримувати обіцяні пільги, – не визначено. Загалом прогрес у впровадженні закону значною мірою зупинився», – наголосила Жиллетт.

Вона додала, що українській владі слід подбати про створення єдиного реєстру та визначення того, як члени сімей зниклих осіб можуть отримати соціальні та інші пільги, передбачені законом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.