Коротко о главных событиях 9 августа, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Шестеро украинских военных получили контузию в ходе обстрела Кряковки в Луганской области со стороны российских гибридных сил 8 сентября. Об этом сообщили в штабе ООС. Об обстреле Трехизбенки сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай. По его словам, в сторону жилых кварталов поселка российские гибридные силы выпустили 30 снарядов, 5 из которых попали в пятиэтажку. Также пострадали соседние дома. В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 нарушали режим тишины. Двое военных получили ранения. Сегодня – 9 обстрелов. Один военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Людей, которые выезжают из ОРДЛО через Россию, продолжают штрафовать на границе

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он напомнил, что для решения этой проблемы парламент в июне принял закон о временной отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию. Государственная пограничная служба, по его словам, игронирует закон. Комитет обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, с просьбой вмешаться в ситуацию.

СБУ сообщает о массовой незаконной выдаче российских паспортов в ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ

По информации СБУ, Россия рассчитывает привлечь к выборам как можно больше жителей отдельных районов украинского Донбасса. В спецслужбе отмечают, что в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области России. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не делают их владельцев полноценными гражданами РФ. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.

В ОРЛО задержали «руководство» шахты «Красный партизан»

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Должностых лиц шахты подозревают в нарушении требований промышленной безопасности. Напомним, 6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (бывш. Червонопартизанске). 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии. Как сообщал правозащитник Павел Лисянский, авария произошла из-за устаревшего оборудования и пренебрежения техникой безопасности.

Мер Славянска подписал бюджет города на 2021 год

Документ городской совет не мог принять с конца 2020 года из-за политического кризиса. По словам Вадима Ляха принятие бюджета позволит разблокировать некоторые замороженные инфраструктурные проекты и отдельные выплаты работникам бюджетной сферы. Напомним, в апреле Славянск был единственных городом в Украине, где не приняли местный бюджет. Тогда городской голова Вадим Лях обратился к главе Донецкой ВГА Павлу Кириленко с просьбой ввести военно-гражданускую администрацию в Славянске.

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