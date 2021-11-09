Донбасс. Главное за день: в Киеве задержали главного подозреваемого в пытках в Донецке, в Краматорске дети возвращаются за парты

Коротко о главных событиях 9 ноября, которые важны для украинского востока

СБУ задержала в Киеве «главу» незаконной тюрьмы «Изоляция»

По данным спецслужбы и бывших пленных, Денис Куликовский («Палыч») организовывал и принимал участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины. Помещения бывшего завода «Изоляция» захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. В «Изоляции» действует тюрьма. Есть десятки свидетельств о пытках там. В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте. Узниками тюрьмы «Изоляция» были, в частности, ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 8 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Водяного (на Приазовье), Павлополя, Луганского, Новолуганского и Шумов. Сегодня – 2 нарушения в районе Павлополя и Новоалександровки. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций в районах: Зайцево, Веденского, Октября, Новой Марьевки.

Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – Bloomberg

Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном столкновении с противником. Об этом сообщила военно-разведывательная компания Janes, передает Bloomberg. По словам аналитиков, танки, направляются на полигон Погоново. Тот самый, где Россия наращивала вооруженные силы весной этого года. Развертывание российских войск происходит ночью и проводят его элитные наземные подразделениями. В конце октября газета Washington Post обнародовала информацию о передвижениях российских войск возле украинской границы. Издание Politico также опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают концентрацию войск России на границе с Украиной. В Офисе президента Украины заявили, что подтверждений информации американских СМИ о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ – нет.

В Киеве простились с Ефимом Звягильским

Церемония прошла в здании клуба Кабинета министров. Проститься с политиком пришли мэр Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, мэр Донецка Александр Лукьянченко, бывший глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, бизнесмен Ринат Ахметов, депутаты от ОПЗЖ и другие. Напомним, Ефим Звягильский умер 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Звягильский был родом из Донецка, вошел в состав Верховной Рады впервые в 1990 году. У Звягильского было множество наград, включая звание Героя Украины.

COVID-19 в регионе

18 988 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 832 человека заболели ковидом, 89 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 530 человек заболели, 36 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 33 человека умерли от осложнений ковид. О новых случаях заболевания не сообщали. В ОРДО – 1398 заболевших и 85 умерших.

В школах Краматорска возобновляется обычный режим обучения

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, сегодня все учреждения общего среднего образования готовы работать без ограничений красной зоны. Напомним, Донецкая область с 18 октября находится в «красной» зоне эпидопасности, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В Донецкой области разоблачили схему присвоения пенсий и соцвыплат умерших жителей ОРДЛО

Ее организовал житель Константиновки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Правоохранители установили, что мужчина, действуя в сговоре с должностными лицами местного управления Пенсионного фонда и управления соцзащиты незаконно получал выплаты жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По данным следствия, схема действовала больше года. Ежемесячно фигуранты присваивали около 400 тысяч гривен. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу