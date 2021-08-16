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Культура

Війна з Росією всепроникна проблема для України – німецький продюсер Мальте Ґрунерт

Мальте Ґрунерт

Останнім часом німецький продюсер Мальте Ґрунерт працює над екранізацією роману Еріка Марії Ремарка «На Західному фронті без змін» та над серіальною адаптацією «Бляшаного барабану» Ґюнтера Ґрасса. Але в Одесу Ґрунерт приїхав представити на Одеському кінофестивалі стрічку Даніеля Брюля «Поганий сусід» – режисерський дебют відомого актора. У пресконференціях Ґрунерт завжди бере участь разом із Брюлем, але для Радіо Свобода погодився на ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода.

Розмова про:

  • роботу над фільмом Брюля;
  • особливості сучасного сторітелінгу;
  • зв’язок із класикою;
  • про тематику українських кінострічок.

– Ви сказали під час пресконференції, що фільм робиться тричі – коли пишуть сценарій, коли його знімають, і коли його монтують. Що із фільмом «Поганий сусід»? Як мінялася стрічка під час роботи над нею?

– Ми не сильно щось змінювали, але певні зміни були. Наприклад, ми скоротили експозицію, вирізали від 5 до 7 хвилин екранного часу. Серед іншого це були дві сцени до власне першої конфронтації героя із сусідом – він зустрічає людей на вулиці, робить із ними «селфі».

Для участі в одній із видалених сцен я вмовив знятися двох дуже хороших акторів і моїх добрих друзів – це були своєрідні «камео» (залучення відомого актора для зйомок в епізоді – ред.). І після монтажу мені довелось їм телефонувати і вибачатись.

Але зміни в цьому фільмі не були драматичними, тому що в ньому присутній точний хронологічний порядок. Це певним чином нас обмежувало – в деяких фільмах можна навіть розпочати історію з кінця, чи перемішати шари часу, але тут такої можливості не було, не було і потреби.

– Фільм мені здався дуже класичним з точку зору структури, а сама історія дуже простою і при цьому дуже зворушливою. Як ви вважаєте, чому такі прості історії на вічні теми – вірність, любов, дружба – досі цікаві людям?

– Важко сказати. Звісно є певна модель того, як розповідаються історії. Сучасний сторітелінг в кіно має багато спільного із грецькою трагедією, триактною структурою та французькими комедіями Мольєра. Якщо ви робите все правильно, то структуру історії ніхто не помічає, якщо ж її помічають – тоді ми зробили щось не те.

Мальте Ґрунерт на пресконференції під час ОМКФ-2021
Мальте Ґрунерт на пресконференції під час ОМКФ-2021

Мистецтво водночас вічне і сучасне. Фільм «Поганий сусід» звісно про подружні зради, але він також про джентрифікацію і про досі існуюче у розділення між сходом і заходом – для Берліну це дуже актуально.

30 років тому люди з колишньої східної Німеччини мали значно гірші стартові економічні умови. Багато з них втратили роботу впродовж перших двох років об’єднання – це сталося і з нашим героєм, сусідом. Він має дуже характерну долю вихідця зі Східної Німеччини. Він відбував покарання у тюрмі «штазі» для політичних в’язнів – Hohenschönhausen.

Фото із серії світлин, зроблених для навчання агентів «Штазі» методам силового арешту. В середині 1980-х років на кожні 63 людини в НДР припадав офіцер або інформатор «Штазі», в той час як на кожні 2000 жителів Третього рейху припадав один агент гестапо
Фото із серії світлин, зроблених для навчання агентів «Штазі» методам силового арешту. В середині 1980-х років на кожні 63 людини в НДР припадав офіцер або інформатор «Штазі», в той час як на кожні 2000 жителів Третього рейху припадав один агент гестапо

Герой постраждав від режиму НДР, втратив роботу і тепер він звісно дуже сердитий.

Також у фільмі підіймається і тема анонімності у великих містах – ти не впізнаєш навіть своїх сусідів, – і власне тема акторської гри. Отже, у фільмі багато різних тем.

– Якщо вам запропонують зробити фільм про Україну, які історії у нас варті екранізації?

– Я знаю небагато про вашу країну, тому можу сказати небагато. Звісно, війна з Росією вочевидь всепроникна тема, вона проявляється у багатьох аспектах. Думаю, що я навіть здогадуватися не можу про усі аспекти і рівні того, як вона проявляється.

Наприклад, в Одесі, наскільки я розумію, до війни росіяни становили десь третину туристів. Вони вочевидь не повернуться, а тут ще й пандемія коронавірусу.

Ці проблеми створюють потенціал для того, щоб розповісти історію. Це багатошаровий конфлікт, в нього є економічна складова, а думки щодо «поганих» і «гарних» сторін в цьому конфлікті є зрозумілими.

Водночас оцінки, зокрема представників «гарної сторони», будуть формуватися під моральним тиском.

Коли моральні якості героя проходять випробування економічними негараздами, це створює цікаві етичні конфлікти. Таким чином, уявлення суспільства про правильне і неправильне вступають в конфлікт із реальними потребами.

Європейська зацікавленість, що була після Майдану, минула, але процеси, що стартували тоді, можливо ще не скінчились?

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    Михайло Штекель

    Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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