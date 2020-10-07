Які нові обмеження для отримувачів робочої візи H-1B для висококваліфікованих працівників запровадив уряд США

Американський уряд вводить нові обмеження щодо віз типу H-1B для висококваліфікованих працівників у межах політики президента Дональда Трампа щодо перебудови системи, за якою американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати, пише сайт CBS News.

Нове розпорядження Міністерства праці США вимагає, щоб американські компанії підвищили зарплати для отримувачів віз H-1B, що, за словами посадовців, зробить пошук дешевої робочої сили за кордоном невигідним.

А розпорядження Міністерства внутрішньої безпеки США окреслює «спеціальні професії», в яких можуть кваліфікуватись заявники, що хочуть отримати H-1B. Від них тепер вимагатимуть підтвердження університетського диплома у професійній галузі, в якій вони хочуть працювати. Також, якщо таких працівників наймають через треті компанії, їм видаватимуть ці візи на один рік замість трьох.

Кен Кучінеллі, виконувач обов’язків директора Служби громадянства та імміграції США (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) заявив: «Ми виконуємо обіцянку президента Трампа, яку він дав американському народові майже чотири роки тому, - відновити цілісність імміграційної системи, захистити американців від тих, хто хоче використати нашу систему задля власної вигоди, і ніколи не забувати кожного американця, який тяжко працює, щоб забезпечувати свою родину. […] Це рішення допоможе нам відбудувати нашу економіку й повернути американцям робочі місця».

Візи категорії H-1B видають професіоналам у галузях, де потребують високої кваліфікації, вони дуже поширені серед працівників IT-сектору, зокрема у Кремнієвій долині. Щороку шляхом лотереї видають 85 тисяч таких віз. Найбільше їх видають вихідцям із Індії, Китаю й Канади. Українці станом на 2018 рік були на 25-му місці за кількістю отриманих таких віз – загалом 720.

Як вважає Сара Пінс, експертка позапартійного Інституту міграційної політики (Migration Policy Institute), нові правила видачі таких віз можуть зашкодити компаніям і працівникам: «Із програмою H-1B є чимало проблем, включаючи випадки, коли такі працівники заміщають американських. Цю проблему треба вирішувати. Але адміністрація Трампа вирішує її, караючи ​всіх працівників на візі H-1B». Вона радить радше зобов’язувати роботодавців доводити, що такі іноземні працівники не забиратимуть робочі місця в американців.

Наприкінці вересня обмеження щодо тривалості дії перебування у США запропонували також для студентів із візою F-1.

У серпні президент Дональд Трамп підписав указ про пріоритетне наймання на роботу американців, покликаний запобігти заміщенню американських працівників іноземними. Як підкреслюється у заяві Білого дому, адміністрація Трампа «не терпітиме звільнення працьовитих американців у гонитві за дешевою іноземною робочою силою».

На початку року адміністрація президента зробила імміграційні правила суворішими, а після початку коронавірусної пандемії США спершу припинили видачу всіх імміграційних і неімміграційних віз.

Пізніше Дональд Трамп видав прокламацію, яка тимчасово припинила в’їзд в країну іноземним працівникам із візами H-1B, L-1 (для переведення в межах однієї компанії), H-2B (для малокваліфікованих працівників) і J-1 (учасникам освітніх програм), а також представникам їхніх родин.​

Також міграційна служба оголосила про підвищення вартості оформлення деяких міграційних документів, але нещодавно суд заборонив це робити.