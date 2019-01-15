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15 Січень 2019, Київ 10:56
Культура

Українське в Голлівуді. Хто із зірок уже цього року засвітився у вбранні українських брендів?

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2019 рік тільки почався, а вже щонайменше три голлівудські зірки були помічені в одязі від українських брендів.

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Instagram фото, на якому вона позує у вишиванці від українського бренду Vita Kin. Зірка позує на тлі пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом, американським кіноактором та кінопродюсером. «Кохання в раю», – підписала це фото акторка.

Американська акторка Джеймі Чанг вбралася у сукню від українського бренду Nadya Dzyak на вечірці в рамках церемонії вручення нагород премії «Золотий глобус». На веб-сторінці бренду подібне плаття коштує 16 500 гривень.

Акторка, телеведуча і співачка Меґан Маллаллі з'явилася на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у сукні від української марки Navro. Церемонія вручення премії відбулася у Лос-Анджелесі 6 січня.

У 2018 році відомі американські актори, співачки та моделі неодноразово обирали одяг українських брендів. Сандра Буллок, Дакота Джонсон, Джуліанна Мур – це лише деякі з голлівудських зірок, які обрали українське торік.

Показ колекцій сучасних вишиванок українського виробництва. Одеса, 26 серпня 2017 року
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