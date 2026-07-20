Напад на туристку в готелі Грузії спричинив дискусію про причини конфлікту

Конфлікт між групою туристок і гостями весілля в одному з готелів міста Телаві на сході Грузії викликав широкий резонанс. Після інциденту поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у побитті однієї з туристок, а думки користувачів щодо причин і відповідальності сторін розділилися.

Що відомо про конфлікт

Альона Нестерюк приїхала до Грузії з Туреччини разом із подругами, щоб відсвяткувати день народження однієї із них. У компанії було п’ятеро жінок. Одна з них зазначала у соцмережах, що народилася в Україні, але живе в Росії. Громадянство самої Нестерюк невідоме, повідомляє кореспондент у Грузії телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

У готелі, де зупинилися туристки, того дня проходило весілля. Жених і наречена, як і більшість гостей, приїхали з Тбілісі. Як саме почався конфлікт між гостями весілля та компанією жінок, достеменно невідомо.

Поширене в Instagram відео зафіксувало момент, коли до номера туристок увірвався чоловік, який заявив, що вони зіпсували весілля його брата, після чого вдарив Альону Нестерюк в обличчя. Автори відео стверджували, що причиною нападу стала російська мова. Натомість учасники весілля пов’язують конфлікт із поведінкою туристок.

Чоловіка на відео ідентифікували як Георгія Чігладзе. Його затримали. У Нестерюк діагностували перелом носа.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що, за показами свідків, іноземні туристки з балкона ображали гостей весілля та вилили воду на музичне обладнання. Після цього між сторонами виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав жінці тілесних ушкоджень.

За версією учасників весілля, туристки поводилися агресивно: розлили шампанське з балкона, облили водою музичне обладнання та ображали гостей, називаючи їх «папуасами».

У соцмережах також поширюється відео, на якому один із гостей весілля російською мовою вимагає від жінок повернутися до номера, заявляючи, що вони «не вдома» і «не мають права тут говорити».

Адвокат затриманого Георгія Чігладзе Лаша Капанадзе заявив, що адміністрація готелю не змогла врегулювати суперечку. Готель тим часом засудив насильство і заперечив, що міг оприлюднити дані про проживання гостей.

За словами адвоката, туристок дратувала грузинська музика, яка лунала на весіллі. Він стверджує, що через це вони виливали з балкона рідину, пошкодивши музичну апаратуру. За його словами, після цього брат нареченого піднявся до номера туристок, щоб з ними поговорити.

Захист стверджує, що Чігладзе звернувся до жінок грузинською мовою, пояснивши, що вони зірвали весілля. За словами адвоката, одна з жінок спершу відповіла англійською, але далі вимагала розмовляти російською, після чого між сторонами виникла фізична сутичка, під час якої, як стверджує захист, Чігладзе також зазнав тілесних ушкоджень, бо жінка «схопила Георгія за горло».

Туристки ці твердження заперечують. Вони заявляють, що не поводилися агресивно і не заважали проведенню весілля. Альона Нестерюк стверджує, що взагалі не виходила на балкон. Водночас вона нічого не сказала про те, чи була російська мова причиною конфлікту. Її заяву опублікували представники грузинської проросійської партії «Солідарність заради миру».

За словами Нестерюк, вони відкрили пляшку шампанського і кілька крапель могли випадково потрапити на обладнання. Вона також заявила, що чоловік, який увірвався до номера, поводився агресивно, а вона намагалася захистити своїх подруг.

Як відреагували в Грузії та Росії

Інцидент викликав активне обговорення в соцмережах. Частина російських користувачів закликала відмовитися від поїздок до Грузії. Російські медіа широко висвітлювали інцидент, акцентуючи увагу на побитті російської туристки та подаючи його як прояв русофобії в Грузії.

Водночас серед грузинських користувачів думки розділилися: одні наголошують, що застосування насильства є неприпустимим, незалежно від обставин, інші вважають, що саме поведінка туристок спровокувала конфлікт.

Питання перебування громадян Росії в Грузії залишається чутливим через російську окупацію Абхазії та Південної Осетії. Після початку повномасштабної війни до країни переїхали десятки тисяч росіян. Один із лідерів грузинської опозиційної коаліції «Лело – Сильна Грузія» Тазо Датунашвілі заявив, що інцидент свідчить про необхідність посилити правила в'їзду для громадян Росії.

На тлі суспільної дискусії щодо інциденту в Телаві свою позицію висловив і голова Верховної ради автономної республіки Аджарія Цотне Ананідзе. Він заявив агентству Interpressnews, що всі, незалежно від громадянства, повинні дотримуватися законів Грузії, а на будь-які правопорушення має реагувати поліція. За його словами, акцентування на національності туристів не відповідає економічним інтересам Грузії як туристичної держави.

За грузинським законодавством, Георгію Чігладзе може загрожувати до трьох років позбавлення волі.



