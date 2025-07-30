Скопіювали, а потім знищили. Деталі кібероперації ГУР України в окупованому Криму

Кіберфахівці ГУР МО України отримані величезні обсяги цінних і особливо цінних даних про діяльність російської влади в окуованому Криму. Серед іншого отримана інформація і щодо обороноздатності півострова та взаємодії із російськими військами.

Крим Релії розповідають про деталі цієї безпрецедентної кібероперації українських розвідників.

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України провели масштабну спецоперацію проти російської влади Криму, повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела в українській розвідці.

Згідно з отриманими виданням даними, масштабна операція тривала кілька днів, а потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

Як повідомляється, кіберфахівці ГУР проникли в електронні кабінети керівництва російської влади Криму і отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як:

система електронного документообігу «Діалог»;

система електронного документообігу «Діло»;

системи бухгалтерського обліку «1С:Документообіг», Directum і «АТЛАС».

Протягом двох днів було завантажено 100 Тб даних з документацією, серед документів є дані з грифами «таємно» про російські військові об’єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові.

Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних і районних урядових установ, міністерств і відомств російської влади Криму.

Електронні системи документообігу

Перераховані в повідомленні зламані системи – це так звані системи електронного документообігу (СЕД). Їхні функції різні, але принципи дії схожі.

Так, хмарна кросплатформна інформаційна система «Діалог» служить для забезпечення функціонування юридично значущого електронного документообігу.

Створена в 2015 році кримською компанією ГУП «Кримтехнології» на замовлення підконтрольного РФ Міністерства внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму.

СЕД «Діалог» використовують підприємства, а також органи державної влади. Серед користувачів – бюджетні установи, держкомітети та відомства, муніципальні утворення, наприклад, апарат російської Ради міністрів Криму.

Система призначена для внутрішньовідомчого та міжвідомчого документообігу. У ній установи можуть вести ділове листування між собою, приймати звернення громадян.

Робота в СЕД відбувається через вебінтерфейс, для цього на комп'ютер встановлюють браузер і ПЗ для криптографічного захисту. Користувачі авторизуються за логіном і паролем. Використовуються два типи електронного підпису (ЕП): кваліфікований (КЕП) і простий (ПЕП).

У СЕД «Діалог» є й інші функції, що не стосуються безпосередньо роботи з документами. Завдяки налаштуванням користувачів працівники бачать фото колег, попередження про те, що співробітник перебуває у відрядженні, на лікарняному або у відпустці.

Схожі функції має СЕД «Діло». Вона вийшла в 1996 році, а останній реліз – в 2024-му. Як стверджує компанія-розробник «ЕОС», «Діло» – це багатокористувацька система з повним набором інструментів для автоматизації роботи з документами, завданнями і процесами. Дозволяє оптимізувати документообіг, підвищити його ефективність, знизити частку рутинної праці при обробці документів за рахунок використання технологій і сервісів з елементами штучного інтелекту.

«Діло» автоматизує управління документами та їх проєктами. Підтримує обробку як паперових, так і електронних документів. Дозволяє проводити узгодження різних документів (накази, службові записки, договори тощо) в електронному вигляді.

Стверджується, що СЕД «Діло» використовують 7000 організацій понад 1 000 000 користувачів.

А ось зазначені в повідомленні системи бухгалтерського обліку «1С:Документообіг», Directum і «АТЛАС» насправді такими не є. Це теж системи електронного документообігу.

Так, «1С:Документообіг» – це система автоматизації документообігу на технологічній платформі «1С:Підприємство 8». Впорядковує взаємодію між співробітниками, відстежує робочий час, реалізує облік документів, відповідно до положень чинної нормативної документації (ГОСТів, вимог, інструкцій тощо) і традицій діловодства. Представлена в декількох версіях, у тому числі спеціалізованій редакції для державних установ.

Directum – російська імпортонезалежна система управління цифровими процесами та документами з елементами штучного інтелекту, в основі яких лежать технології машинного навчання та комп’ютерного зору. Розроблена компанією Directum з Іжевська.

Система роботи з документами «АТЛАС» – це система електронного документообігу (СЕД), розроблена компанією «Етлас-Софт». Призначена для автоматизації процесів створення, зберігання, узгодження та управління документами в організації.

Масиви цінних даних

У російських ЗМІ згадка про кібератаку на російські структури в окупованому Криму була лише побіжною, при цьому згадувалося про DdoS-атаку на операторів зв’язку на півострові.

Масова DDoS-атака спостерігається щодо великих операторів зв'язку Криму, повідомила пресслужба підконтрольного РФ Мінінформу республіки.

«У Криму здійснюється масова DDoS-атака на великих операторів фіксованого зв'язку (...). Деякі сервіси можуть бути періодично недоступні для користування абонентами», – йшлося в повідомленні.

Відомство додало, що фахівці проводять всі необхідні заходи. Масштаб проблеми і кількість операторів, яких вона зачепила, не уточнювалися.

Однак атакою занепокоїлися в Держдумі РФ, але і там не розповіли, якою інформацією заволоділи українські розвідники, обмежившись лише політичними заявами.

Крим – це форпост нашої країни, він перебуває практично на лінії бойового зіткнення

Масова DDoS-атака на операторів зв’язку в Криму – це елемент гібридної війни, розв'язаної проти Росії, заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Ющенко. Він підкреслив стратегічне значення Криму для національної безпеки Росії і пояснив, чому півострів є однією з ключових цілей атак.

«Крим – це форпост нашої країни, він перебуває практично на лінії бойового зіткнення. Крим, звичайно ж, є подразником для київського режиму в першу чергу», – додав Ющенко.

У масованій DDoS-атаці в Криму немає нічого несподіваного, вважає перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа.

«Українські спецслужби продовжують намагатися якимось чином заважати нормальному життю наших регіонів, намагаються таким чином ніби залякувати людей», – сказав він.

Разом з тим, в ГУР зазначають, що отримані дані є дуже важливими і цікавими.

Незабаром ми дізнаємося чимало сенсацій про діяльність і злочини російських окупантів в українському Криму

«Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємося чимало сенсацій про діяльність і злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо «подяку» за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському», – зазначив український розвідник у коментарі «РБК-Україна».

Також був отриманий доступ до всіх, хто відповідає за так зване «патріотичне виховання» та організацію виставкових і вуличних акцій, покликаних дискредитувати Україну, розповідає офіцер ЗСУ і політологАндрій Ткачук у блозі для «Укрінформу».

«Отримано докази координації місцевих адміністрацій з «представництвом МЗС Росії в Сімферополі». Зокрема, МЗС Росії роздає наративи, «республіканські міністерства» транслюють їх у райони, а школи та університети стають ретрансляторами кремлівської брехні», – пише Ткачук.

Лист Аксьонова Путіну і не тільки

В українських медіа також з'явилися деякі з документів російської влади Криму, а також листування російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов) зі згаданим главою МОЗ Лясковським.

Наприклад, публікується службова записка начальнику установи «Крим-Спас» зі списком тих, хто вступив до російського підрозділу територіальної оборони «БАРС» у Білогірському районі Криму.

Або лист Сергія Аксьонова президенту Росії Володимиру Путіну, в якому підконтрольний Кремлю кримський чиновник повідомляє, що кримське Міністерство курортів і туризму готове розміщувати громадян РФ, призваних за мобілізацією.

Також Аксьонов розповідає про шефську допомогу воюючим російським військовим частинам і її обсяги, з докладним переліком переданого на фронт транспорту, обладнання, майна та продовольства.

У розпорядженні ГУР буде комплект листування, з якого можна «вивудити» багато цікавих розвідданих

«Російська влада в Криму під час війни тісно взаємодіє з російськими військовими. А це означає, що в розпорядженні ГУР буде комплект листування, з якого можна «вивудити» багато цікавих розвідданих. Також всі цивільні адміністрації кримських районів і міст, а також міністерства і відомства видають секретні накази та інші документи, що стосуються територіальної оборони і не тільки. А це вже не просто важлива інформація, а найважливіша, як і згадані логістичні маршрути постачання військ», – на умовах анонімності розповів Крим.Реалії військовий експерт з Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

За словами експерта, проаналізувавши масив даних, українські військові отримають низку переваг, а Росія буде змушена в екстреному порядку вживати інформаційних контрзаходів, хоча це не завжди можливо в принципі. А якщо говорити про повну втрату деяких даних, то така втрата буде непоправною і може спричинити серйозні наслідки.