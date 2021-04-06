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06 квітня 2021, Київ 22:47
Фотогалереї

Ікони художників України на ящиках від боєприпасів (фотогалерея)

Подружжя з Києва зібрало 300 000 доларів для добровольчого польового госпіталю, який лікує військових, учасників бойових дій на сході України, намалювавши ікони на ящиках із-під боєприпасів.
Український художник Олександр Клименко демонструє одну зі своїх ікон, яку він намалював на ящику від боєприпасів, і частину ящика, яку він використовує для своїх робіт у своїй київській студії
1 Український художник Олександр Клименко демонструє одну зі своїх ікон, яку він намалював на ящику від боєприпасів, і частину ящика, яку він використовує для своїх робіт у своїй київській студії
Замість звичайних дерев&#39;яних панелей, Клименко і його дружина Софія Атлантова (праворуч) малюють християнські ікони на кришках і днищах ящиків від боєприпасів
2 Замість звичайних дерев'яних панелей, Клименко і його дружина Софія Атлантова (праворуч) малюють християнські ікони на кришках і днищах ящиків від боєприпасів
Дерев&rsquo;яні панелі привезені з Донбасу, де з 2014 року в результаті бойових дій між українськими військами і російськими гібридними силами загинули щонайменше 14 000 осіб
3 Дерев’яні панелі привезені з Донбасу, де з 2014 року в результаті бойових дій між українськими військами і російськими гібридними силами загинули щонайменше 14 000 осіб
Члени українського добровольчого корпусу &laquo;Правий сектор&raquo; готують боєприпаси на шахті Бутівка під Донецьком у 2015 році. Дерев&#39;яні ящики використовуються, зокрема, для перевезення і гранат, артилерійських снарядів
4 Члени українського добровольчого корпусу «Правий сектор» готують боєприпаси на шахті Бутівка під Донецьком у 2015 році. Дерев'яні ящики використовуються, зокрема, для перевезення і гранат, артилерійських снарядів
Клименку спало на думку малювати ікони на ящиках з-під боєприпасів під час відвідин військової бази в 2014 році, коли він звернув увагу на те, що ящики нагадують дерев&#39;яні панелі, які використовували для стародавнього релігійного мистецтва
5 Клименку спало на думку малювати ікони на ящиках з-під боєприпасів під час відвідин військової бази в 2014 році, коли він звернув увагу на те, що ящики нагадують дерев'яні панелі, які використовували для стародавнього релігійного мистецтва
На першій дошці від ящика з боєприпасами Клименко намалював візантійську ікону із зображенням Діви Марії з немовлям Христом
6 На першій дошці від ящика з боєприпасами Клименко намалював візантійську ікону із зображенням Діви Марії з немовлям Христом
Клименко каже, що іконі на вигляд не менше від 800 років, її було намальовано на дереві, побитому війною
7 Клименко каже, що іконі на вигляд не менше від 800 років, її було намальовано на дереві, побитому війною
Архангел Варахиїл, намальований на фрагменті ящика з боєприпасами, який подарували подружжю художників українські морські піхотинці, дислоковані в Маріуполі. Із 2015 року Клименко і Атлантова зібрали щонайменше 300 000 доларів, продавши свої роботи для допомоги у фінансуванні польового госпіталю на Донбасі
8 Архангел Варахиїл, намальований на фрагменті ящика з боєприпасами, який подарували подружжю художників українські морські піхотинці, дислоковані в Маріуполі.

Із 2015 року Клименко і Атлантова зібрали щонайменше 300 000 доларів, продавши свої роботи для допомоги у фінансуванні польового госпіталю на Донбасі
Святий Георгій вбиває дракона на панелі ящика з-під боєприпасів, який привезли з передової в Авдіївці. Клименко каже: &laquo;Більшість людей думають про цю війну як про щось дуже далеке. Для мене було важливо показати людям, що війна реальна, що цей ящик від боєприпасів справжній, і в ньому зберігалася справжня зброя, яка вбивала реальних людей&raquo;. У розмові з кореспондентами Reuters співзасновник проєкту &laquo;Придбай ікону &ndash; врятуй життя&raquo; Олександр Клименко зазначив: &laquo;Я не хочу, щоб ця війна існувала. І я не хочу, щоб існував цей проєкт&raquo;
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Святий Георгій вбиває дракона на панелі ящика з-під боєприпасів, який привезли з передової в Авдіївці.

Клименко каже: «Більшість людей думають про цю війну як про щось дуже далеке. Для мене було важливо показати людям, що війна реальна, що цей ящик від боєприпасів справжній, і в ньому зберігалася справжня зброя, яка вбивала реальних людей».

У розмові з кореспондентами Reuters співзасновник проєкту «Придбай ікону – врятуй життя» Олександр Клименко зазначив: «Я не хочу, щоб ця війна існувала. І я не хочу, щоб існував цей проєкт»

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