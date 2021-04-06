Ікони художників України на ящиках від боєприпасів (фотогалерея)

Святий Георгій вбиває дракона на панелі ящика з-під боєприпасів, який привезли з передової в Авдіївці.
Клименко каже: «Більшість людей думають про цю війну як про щось дуже далеке. Для мене було важливо показати людям, що війна реальна, що цей ящик від боєприпасів справжній, і в ньому зберігалася справжня зброя, яка вбивала реальних людей».
У розмові з кореспондентами Reuters співзасновник проєкту «Придбай ікону – врятуй життя» Олександр Клименко зазначив: «Я не хочу, щоб ця війна існувала. І я не хочу, щоб існував цей проєкт»