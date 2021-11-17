Звіт по Іловайську та «Армія. Мова. Віра» Порошенка

Оточення українських вояків у районі Іловайська під час розв’язаної Росією війни значною мірою зумовлене «невведенням воєнного стану, помилковими діями політичного і військового керівництва» України. Про це йдеться у проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. ТСК вважає, що «основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи», зокрема, політичних заходів щодо захисту держави у ході збройної агресії. Під час іловайських подій президентом України і верховним головнокомандувачем ЗСУ був нинішній опозиційний діяч Петро Порошенко. Які політичні наслідки можуть чекати на нього після такого звіту ТСК?

ТСК – про «політичні наслідки» Іловайська

Тимчасова слідча комісія парламенту, яку очолює депутатка від пропрезидентської партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла, оприлюднила проміжний звіт щодо причин оточення українських вояків у районі Іловайська. За висновками ТСК, оприлюдненими на сайті Верховної Ради, «основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії».

ТСК назвала чинники, які «значною мірою» зумовили іловайські події:

невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

І ТСК констатує, що «Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш важкі політичні наслідки» для України. Комісія має на увазі Мінські домовленості, які неоднозначно сприймаються, а також ухвалення у вересні 2014 року закону про так званий «особливий статус» ОРДЛО.

Муженко – про «політичне рішення» під час Іловайська

Бої за місто Іловайськ Донецької області відбувалися в серпні 2014 року і завершилися поразкою українських сил. Тоді загинули 368 українських військових, поранених було понад 400, близько 300 потрапили в полон.

Під час іловайських подій Генштаб ЗСУ очолював генерал Віктор Муженко. Після своєї відставки в ексклюзивному інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» він зазначив: основну роль в оточенні українських військ у районі Іловайська відіграло пряме вторгнення регулярної армії Росії. Коли оточення відбулося і після того, як 27 серпня 2014 року президент Росії Володимир Путін гарантував надання українським воякам коридору для виходу, Муженко узгоджував з російськими командувачами, зокрема з начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим деталі виходу.

Всупереч даним росіянами обіцянкам під час проходження коридором українські колони були розстріляні агресором.

Військові ці питання не вирішують

Як і хто в Україні ухвалював рішення почати узгодження деталей виходу з російськими командувачами? Муженко відповів, що це було політичне рішення, а не рішення військових.

«Військові ці питання не вирішують. Було поставлене завдання провести відповідні переговори, вже узгодити саму процедуру і, скажімо так, конкретику щодо відповідних маршрутів по виходу», – сказав Віктор Муженко.

Журналіст проєкту «Донбас Реалії» Левко Стек уточнив у генерала: «Я правильно розумію, що рішення вести перемовини з росіянами і виходити по узгоджених маршрутах приймалося президентом?». Відповідь Муженка: «Мені завдання поставив президент провести переговори з росіянами щодо, скажімо так, самого вже механізму виходу цих колон».

Порошенку в мінус

Висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо іловайських подій можуть бути найбільш болючими саме для тодішнього керівництва України в особі Петра Порошенка. Таку думку висловив у коментарі Донбас Реалії політолог Петро Олещук.

Розслідування щодо Іловайська може це перекреслити

«Основа політики Порошенка, його політичного позиціонування – він є очільником патріотичного сегменту української політики, він є найбільш патріотичним президентом. І, відповідно, його гасло на минулих президентських виборах – «Армія. Мова. Віра». І удари саме по цих ідеологічних стовпах Порошенка будуть для нього найбільш болючими. Щодо Іловайська – це армія. Порошенко тривалий час вибудовував своє політичне позиціонування навколо того, що саме завдяки його керівництву вдалося відродити армію, зупинити ворога. А, наприклад, розслідування щодо Іловайська може це перекреслити. Принаймні частково», – зазначив Петро Олещук.

Порошенку в плюс

Натомість політолог Ігор Рейтерович у коментарі проєкту «Донбас Реалії» спрогнозував, що звіт ТСК сильно по Петрові Порошенку та його політичних позиціях не вдарить. А якщо звіт і матиме вплив – це може не послабити, а зміцнити позиції колишнього верховного головнокомандувача, каже експерт.

Невведення воєнного стану Порошенком дозволило потім прийти Зеленському до влади

«Якщо цю тему правильно підхопити і розкрутити, то це навіть може піти у плюс Порошенку. Йдеться про оцінку нинішньою владою дій своїх попередників. Зокрема, у звіті ТСК говориться про «невведення воєнного стану» тощо. Але невведення воєнного стану Порошенком дозволило потім прийти Зеленському до влади. Якби справді в Україні у серпні 2014 року запровадили воєнний стан, то гарантій проведення потім вільних, демократичних виборів абсолютно не було б», – зауважує Ігор Рейтерович.

Зі свого боку Петро Порошенко коментував іловайські події в інтерв’ю «Українській правді», оприлюдненому 1 серпня 2019 року.

«Коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, дайте собі звіт, що там були тільки російські солдати. І скажіть правду про це суспільству…Якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли, і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся. Наголошую, що ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, наказати нас за Революцію гідності. Ми маємо зараз іншу державу» – сказав Порошенко.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проміжний звіт іловайських подій. ТСК обіцяє продовжити роботу із перевірки подій та обставин, які стали підставою для проведення такого розслідування.

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