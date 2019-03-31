Найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,4%, друге місце посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців, третє місце - лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зі 14,2% голосів, свідчать дані національного(станом на 18:00).

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В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.