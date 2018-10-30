Нейрохірурги: якщо інсульт розпізнати вчасно, можна повернути людину до повноцінного життя

В Україні щороку стається близько 140 тисяч випадків інсультів, тобто гострого порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. 40% випадків закінчуються летально вже протягом 30 днів, а 50% пацієнтів зазнають інвалідизації. Експерти запевняють: кваліфікована медична допомога протягом перших чотирьох годин може допомогти людині повернутися до повноцінного життя. В Києві стартувала інформаційно-просвітницька кампанія «Впізнай інсульт». Актори в образах пам’ятників відомих діячів показували перші ознаки інсульту.

Київська станція метро «Золоті ворота». Традиційно люди поспішають на роботу, студенти на навчання. Але дехто зупиняється на хвилину біля великого червоного напису «Впізнай інсульт». Поруч п’ять «пам’ятників». Це актори, які вже готуються розповісти киянам про головні ознаки інсульту.

Запитую у студентів: а чи знають вони щось про це захворювання?

«Це щось на кшталт інфаркту, тільки легше переноситься», – каже Артем.

«Це хвороба старих. В мене бабуся кілька разів це перенесла», – розповідає Світлана.

«Не знала до цього літа. А в серпні у нас у дворі дівчині стало погано. Їй 27–30 років. І лише мій товариш зрозумів, що в неї інсульт. Бо він – медик. Якби не він, то взагалі б не врятували», – каже Катерина.

За даними опитування, яке проводила громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом», половина мешканців України не знає жодного прояву інсульту. За словами президента організації, нейрохірурга Миколи Поліщука, саме обізнаність населення про інсульт та вчасне надання медичної допомоги покращить життя пацієнтів та їхніх родин.

«Інфаркт – це біль. Натомість інсульт починається тихо: відібрало ногу, паралізувало, а ніхто не викликає «швидку», бо усі чекають, що все пройде. І, коли не проходить, тоді звертаються до лікарів. А вже пройшов час – і мозок зруйновано. Інсульт не лікується. Лікуються ускладнення», – пояснив Микола Поліщук.

Ознаки інсульту

П’ять «пам’ятників», що зображали видатних діячів, серед яких Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, показали головні ознаки інсульту. Втрата мови, спотворене обличчя, «відмова» ніг вразили глядачів постановки.

«Мені здається, що саме таке донесення інформації допоможе в майбутньому розпізнати інсульт. Ну прочитав я ці брошури і забув усю інформацію, а тут перед очима картина, яку одразу зможеш розпізнати», – каже студент Артем.

Запам’ятати ознаки інсульту легше, якщо відштовхуватися від абревіатури МОЗОК, кажуть експерти.

М – раптове порушення МОВЛЕННЯ.

– раптове порушення МОВЛЕННЯ. О – раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ.

– раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ. З – раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ,

– раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ, О – ОЧІ, раптове погіршення зору,

– ОЧІ, раптове погіршення зору, К – раптова слабкість чи оніміння КІНЦІВОК

Якщо людина має хоча б одну з цих ознак, то потрібно негайно телефонувати 103.

Повернення до звичайного життя

70% пацієнтів, які пережили інсульт, завдяки створеній системі надання допомоги мають повернутися до роботи в перші 3 місяця після перенесення хвороби. Про це написано у Гельсінській декларації Всесвітньої медичної асоціації. В Україні лише 20% пацієнтів повертаються до повноцінного життя.

«40% помирають протягом першого місяця, 50% – протягом першого року. Серед тих, хто вижив, абсолютна більшість залишається з інвалідністю, вони потребують сторонньої допомоги. І це лягає тяжким ярмом на плечі родин пацієнтів, місцевої громади, всього населення України. Економічні втрати від такої хвороби, як інсульт, колосальні. У США втрати від інсульту вимірюються у 70–80 мільярдів доларів на рік. Хай в Україні витрати будуть меншими, але вони все одно також значні», – каже лікар-невролог Юрій Фломін.

За словами Олександра Данилюка, керівника експертної групи з надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг МОЗ України, в Україні від інсульту помирає вдвічі більше людей, ніж у країнах Західної Європи.

«Ми прагнемо змінити цю ситуацію. Створення державної програми боротьби з інсультом буде одним із фокусів діяльності МОЗ України протягом найближчих років. Ми чудово розуміємо, що такі програми є довгостроковими та потребують об’єднання зусиль із громадським сектором, зокрема, пацієнтськими організаціями і професійними медичними асоціаціями», – сказав Олександр Данилюк.

Також експерти зазначали, що українці мають зменшити фактори ризику виникнення інсульту в своєму житті. Серед них – неконтрольований високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, надмірне вживання алкоголю та тютюну, ожиріння, тривалі та часті стреси.