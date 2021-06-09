Білоруські вигнанці

Білоруси продовжують утікати з країни. Сотні тисяч людей шукають політичного притулку по світі. Найпопулярніший напрям для еміграції — Україна. Найгостріше питання — легалізація і працевлаштування. Але страх повернутися додому сильніший, адже всі емігранти — «злочинці» на батьківщині. Айтішники, лікарі, блогери і домогосподарки з дітьми — всі вони, пересічні учасники акцій проти режиму Лукашенка, продовжують свій протест тепер у Києві. Чому білоруси обирають Україну і як їм живеться на чужині?