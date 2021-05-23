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23 травня 2021, Київ 17:29
Відео

Італія здобула перемогу на Євробаченні (відео)

Італія здобула перемогу на Євробаченні (відео)
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Італія здобула перемогу на Євробаченні (відео)

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Італійська група з данською назвою Måneskin (Місячне світло) посіла перше місце на пісенному музичному конкурсі Євробачення в Роттердамі. Перемогу музикантам принесли голоси глядачів.

Ще до фіналу музиканти вважалися фаворитами у букмекерів і серед публіки, яка, в кінцевому підсумку, і забезпечила їм перше місце. Відстаючи від конкурентів за кількістю голосів журі, Måneskin вирвалася вперед, завдяки глядачам. Загальний підсумок – 524 бали за пісню Zitti E Buoni. Особливе значення і для виконавців, і для шанувальників має той факт, що музика звучала живцем. Група щаслива, що через 30 років змогла повернути конкурс в Італію. Аудиторія залу Ahoy в Роттердамі склала всього 3500 осіб при місткості понад 16 тисяч. Допускали лише глядачів з негативним тестом на коронавірус. (Відео Reuters)

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