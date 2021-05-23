Ще до фіналу музиканти вважалися фаворитами у букмекерів і серед публіки, яка, в кінцевому підсумку, і забезпечила їм перше місце. Відстаючи від конкурентів за кількістю голосів журі, Måneskin вирвалася вперед, завдяки глядачам. Загальний підсумок – 524 бали за пісню Zitti E Buoni. Особливе значення і для виконавців, і для шанувальників має той факт, що музика звучала живцем. Група щаслива, що через 30 років змогла повернути конкурс в Італію. Аудиторія залу Ahoy в Роттердамі склала всього 3500 осіб при місткості понад 16 тисяч. Допускали лише глядачів з негативним тестом на коронавірус. (Відео Reuters)