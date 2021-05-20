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21 травня 2021, Київ 01:04
Новини | Суспільство

Стали відомі всі учасники фіналу «Євробачення-2021»

У фіналі «Євробачення-2021» Україну представлятиме гурт «Go_A» з піснею «Shum»

Визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2021» в нідерландському Роттердамі.

Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» – Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу потрапляє країна-господарка. Цього року конкурс приймають Нідерланди.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.

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