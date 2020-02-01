Мурали vs. графіті – як у Празі борються зі стихійними вуличними малюнками

Прага – Столиця Чехії – одна із найбільших пам’яток культури в Європі. В тому числі й архітектурних. Однак, як і будь-яке сучасне місто, Прага стикається із проблемами вандалізму. Дошкуляють вуличні художники, які обмальовують місто стихійними графіті. Страждають і пам’ятки архітектури. Один із районів міста вирішив надати вуличним артистам альтернативу – легальні місця під мурали.

Чіткої дефініції слова «мурал» знайти важко. Більшість веб-ресурсів пояснюють це слово як «великий малюнок на стіні». Його історія бере початок ще з наскельних малюнків раннього палеоліту. В Україні цей вид мистецтва став неабияк популярним після Революції гідності. І нині деякі малюнки навіть потрапляють на етикетки різноманітних товарів. У деяких країнах Європи це теж доволі популярний вид мистецтва. Один із найвідоміших художників у цьому жанрі – британець Бенксі. Кожна наступна робота активіста-художника викликає жваве обговорення у суспільстві.

У Чехії донедавна побачити великі малюнки на стінах будинків можна було не так часто. Та нині адміністрація одного з районів міста вирішила надати вуличним художникам офіційну можливість творити та прикрашати своїми роботами відведені владою місця.

«Аби переключити увагу вуличних художників зі стихійних графіті ми вирішили піти назустріч і оголосили конкурс. Ми запропонували велику стіну, на якій художники могли показати свій проєкт – великий мурал», – розповів Радіо Свобода заступник районного голови Праги 7 Мареш Каміл Вавржінец.

Відтак район на своїй веб-сторінці оголосив конкурс на найкращий малюнок, який має прикрасити одну зі стін поблизу станції метро. Відгукнулися десятки художників, однак право втілити свою ідею віддали вуличному митцеві Павелу Душеку та студенту празької академії образотворчих мистецтв Йозефу Шмідту.

«Наш Мурал репрезентуватиме певні світи, які поєднуються один з одним. Ми надихалися комп’ютерними іграми 1990-х та 2000-х. Людям це має нагадувати про знайомі речі, та нагадувати їм реальний світ. Цей мурал не є реалізацією якоїсь певної ідеї – він живе своїм власним життям. Це така командна робота, коли кожен створює щось своє, а потім воно оживає, як одне ціле», – розповів Радіо Свобода вуличний художник Павел Душек.

До участі у конкурсі «Арт Мурал» Павла за роботою можна було побачити хіба що вночі. Окрім звичних для всіх графіті, він ще чіпляв на будинках чи стінах Праги свої авторські бетонні таблички. Однак з часом вуличний художник вирішив свою творчість легалізувати і втілювати свої ідеї вже з офіційними дозволами.

Деяким було настільки цікаво чим же ми тут займаємось, що викликали поліцію



«На цей мурал районна адміністрація нам виділила певні кошти. В нас є офіційний дозвіл і якщо у когось до нас запитання ми його показуємо. Проте деяким було настільки цікаво чим же ми тут займаємось, що викликали поліцію», – продовжує Павел.

Процес розмальовування величезної стіни неабияк привертає увагу усіх, хто проходить повз.

«Мені подобається. Це краще ніж помальовані будинки або голі бетонні стіни. І чудово, що хлопці можуть показати своє мистецтво. Ми тут часто прогулюємося, і завжди зупиняємося подивитися», – розповів Радіо Свобода один із мешканців Праги.

Поліція повинна пильно наглядати за усіма цими художниками



«Мені не дуже подобається ані це (показує на стихійні малюнки), ані це (показує на мурал). Поліція повинна пильно наглядати за усіма цими художниками», – поскаржився ще один пражанин.

Це спроба поєднати галерейне мистецтво із вуличним. Коли є можливість зробити щось масштабне – це просто неймовірно



Для студента академії мистецтв Йозефа Шмідта, якому більше до вподоби галерейне мистецтво, подібна робота – перший досвід: «Те, чим ми тут займаємося – це спроба поєднати галерейне мистецтво із вуличним. Мені так само до снаги стихійні графіті. Однак коли є можливість зробити щось масштабне – це просто неймовірно».

Ідеєю експериментального проєкту районна влада Праги 7 планує поділитися із колегами з інших районів. Особливо це стосується історичного центру міста, де від вандалізму, часом, страждають пам’ятки архітектури.

«У Чехії малювання самовільних графіті – кримінальний злочин. На їхнє усунення наш район витрачає близько 200 тисяч крон (приблизно стільки ж у гривнях, – ред.) на рік. Тому ми сподіваємось, що запровадження офіційних місць для малювання муралів виправить цю ситуацію», – розповів Радіо Свобода заступник районного голови Праги 7 Мареш Каміл Вавржінец.

Попри те, що влада Праги категорично проти стихійних графіті, особливо на пам’ятках архітектури, у місті є принаймні одна стіна де, де-факто, дозволено малювати все що завгодно та кому завгодно.

Найпопулярніший у столиці Чехії стихійний мурал називається «Стіною Джона Леннона». Ще з 1970-х років це місце було символом свободи та боротьби із заборонами комунізму. Відтак і дотепер офіційно влада не забороняє прикрашати стіну будь-якими малюнками. Однак вуличні художники лише цією стіною не обмежуються і обмальовують усі стіни поблизу Леннонівської.

Після закінчення першого офіційного муралу у Празі художники Павел Душек та Йозеф Шмідт планують брати участь у чергових подібних проєктах і вже мають чимало ідей.