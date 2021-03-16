Владну в Німеччині ХДС похитнули земельні вибори. Що далі?

(Рубрика «Точка зору»)

Результати регіональних виборів, що відбулися цими вихідними, в двох федеральних землях Німеччини розчарували владну партію Німеччини, консервативний «Християнсько-демократичний союз», і несподівано показали її вразливість.

Тепер внутрішньопартійні перегони за право замінити канцлерку Анґелу Меркель, яка залишає посаду, схоже, не мають певного фаворита, а результати загальнонімецьких виборів до федерального парламенту наприкінці вересня несподівано теж видаються значно більш непередбачуваними.

Цілком ясно наразі одне: що коронавірусна пандемія і те, як уряд буде долати її відтепер і до осені, матиме найбільший вплив на те, як урешті завершиться цей рік супервиборів у Німеччині.

Але шляху назад немає: ХДС дала найгірший за всі часи результат і в Баден-Вюртемберзі, заможній землі на південному заході країни, де зосереджена значна частина німецької автомобільної промисловості, і в Рейнланд-Пфальці, батьківщині колишнього канцлера і визначного діяча партії Гельмута Коля. В обох землях ХДС прийшла з далеким другим результатом – у Баден-Вюртемберзі відстаючи від «Зелених», які нині на піднесенні, за оцінками, на 8 відсотків, а в Рейнланд-Пфальці на схожу цифру, але з відставанням від соціальних демократів.

Позиції партії підірвали звинувачення в корупції

Значною мірою це наслідок звинувачень останнього часу в корупції щодо чотирьох окремих і вочевидь не пов’язаних між собою політиків від ХДС. Двох із них звинувачують в отриманні комісійних на сотні тисяч євро задля отримання урядових контрактів для виробників масок від COVID-19. І, природно, здається, що ці скандали відіграли свою роль, вплинувши на виборців і знищивши будь-які шанси на те, щоб партія змогла стати першою в цих землях.

І зараз питання в тому, як ХДС відповість на те, що їй втерли носа в першому турі виборчої феєрії 2021 року. До змагань за головний приз, федеральних виборів, іще лишається пів року, і партія все ще в більшості загальнонімецьких опитувань веде перед із непоганими цифрами і, за прогнозами, легко набере понад 30 відсотків голосів.

Партійні апаратники також радо зазначать, що, власне, ніхто й не прогнозував, що ХДС прийде першою що в Баден-Вюртемберзі, що в Рейнланд-Пфальці. І на попередніх земельних виборах там вона була другою, хоча з меншим відставанням, і їй протистояли дуже популярні регіональні діячі. І, врешті, це були регіональні вибори зі своєю специфікою, і не треба пов’язувати їх із загальнодержавними справами, стверджуватимуть вони.

Але регіональні й загальнодержавні питання таки часто перетинаються, і багато інших партій бачать у нинішніх результатах знак, що наприкінці року й у Берліні все може змінитися, адже перевага ХДС несподівано стала вже не гарантованою.

Варіанти коаліцій: «світлофор», «Ямайка»…

Різноманітні партійні комбінації на регіональному рівні часто стають перевіркою можливостей схожих коаліцій і на рівні всієї держави. І з цього огляду справа Баден-Вюртемберґу особливо цікава.

У цій землі ще з 2016 року керують «Зелені», маючи ХДС за меншого коаліційного партнера в так званій зелено-чорній комбінації (чорний – це традиційний колір ХДС в альянсі з її сестринською партією з Баварії ХСС – «Християнсько-соціальним союзом»). І багато спостерігачів вважають, ще це буде й найімовірніша розстановка сил і після федеральних виборів, тільки що на загальнонімецькому рівні «Зелені» будуть меншим партнером.

«Зелені» ж прийшли до перемоги в цій землі майже з 33 відсотками голосів і можуть знову поєднатися з ХДС – але можуть вирішити й укласти партнерство з соціальними демократами (традиційний колір – червоний) і з ліберальною Вільною демократичною партією (її колір жовтий) і створити, як кажуть у Німеччині, «світлофорну коаліцію». Така коаліція вже існувала до нинішніх виборів у Рейнланд-Пфальці, і вона може продовжитися там і далі.

Тепер же з’являються спекуляції, що ця комбінація може спрацювати й на загальнофедеральному рівні. «Зелені», за опитуваннями, мають шанс зібрати близько 20 відсотків голосів, соціал-демократи трохи менше, а вільні демократи – близько 8–9 відсотків. При цьому існують сумніви, чи вільні демократи, які на загальнодержавному рівні іноді виступають правішими від ХДС, погодяться приєднатися до такого розкладу.

Іще одна можливість – «коаліція Ямайка», за кольорами прапора цієї карибської держави: вона об’єднала б вільних демократів, ХДС і «Зелених», – або, якщо зовсім уже розфантазуватися, «червоно-червоно-зелена» коаліція, в яку б увійшли «Зелені» й соціал-демократи разом із ультралівацькою партією «Лівих», якої всі переважно цураються.

Та на цей час найбільші шанси – все-таки того, що після виборів постане уряд під керівництвом консерваторів, можливо, в супроводі «Зелених».

Німеччина без Меркель

Але це буде уряд без Анґели Меркель, яка залишить канцлерську посаду – на ній вона провела 16 років, домінуючи і в Німеччині, і в Європейському союзі. І все ще залишається питанням, чи новоспечений лідер ХДС Армін Лашет зможе зайняти її місце. Болісні результати партії на виборах цих вихідних напевно додадуть гучності голосам про те, що кандидатом блоку ХДС-ХСС на посаду канцлера мав би стати популярний прем’єр Баварії Маркус Зедер.

Рішення про це мали б ухвалити десь навесні. Але тепер схоже на те, що його ухвалять радше скоріше, ніж пізніше.

Та одне вже ясно: результат загальнонімецьких виборів урешті вирішить те, як нинішній уряд буде давати раду коронавірусній пандемії. Меркель і ХДС багато хвалили за їхню первісну реакцію на кризу, але нещодавні корупційні скандали і надто вповільнений початок вакцинації змінили настрої в країні.

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» на регіональних виборах отримала погані здобутки в першу чергу тому, що її сприймали як безвідповідальну партію, яка виступає проти карантинних обмежень. І хоча паралелей між нею й ХДС годі шукати, це нагадує: те, як ХДС буде надалі протистояти пандемії, визначить урешті, в якому вигляді і партія, і вся країна ввійдуть у добу після Меркель.

Рікард Юзвяк – редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

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