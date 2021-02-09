Новий лідер владної партії Німеччини: Україні треба відкрити «європейську перспективу»

Новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що Україні слід відкрити європейську перспективу. Він сказав про це в інтерв’ю німецькому виданню Internationale Politik, опублікованому 8 лютого.

При цьому Лашет наголосив, що наразі це питання не піднімається.

«На даний момент це питання не піднімається. Ми дуже зацікавлені в стабільності, суверенітеті й модернізації України, і ми маємо підтримати Україну на нелегкому шляху, а також відкрити європейську перспективу», – сказав політик.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив задоволення заявою Лашета і в коментарі «Громадському радіо» заявив, що «це справжній прорив».

«Це, дійсно, перша надзвичайно обнадійлива ластівка. Адже досі жоден із впливових членів ХДС, не кажучи вже про лідерів партії, не використовував так відкрито саме термін «європейської перспективи»… Саме тому заява нового лідера ХДС є надзвичайно важливою», – заявив дипломат.

Водночас він додав, що «поки що зарано радіти, це лише гарний початок». «Тепер ми починаємо ще більш активно працювати з тим, щоб із цієї заяви з’явилися нові важливі кроки», – сказав посол.

У своєму інтерв’ю Лашет також заявив, що його не можна назвати прихильником Москви. Він наголосив, що критикує анексію Криму, конфлікт на сході України і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також підтримує санкції ЄС проти Росії через її дії в Україні.

Армін Лашет 16 січня очолив консервативну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз», лідерка якої Анґела Меркель наразі є канцлеркою Німеччини.

Вибори лідера однієї з найвпливовіших партій відбулися в критичний для Німеччини рік – у вересні повинні відбутися національні вибори.

Канлцерка Анґела Меркель після цих виборів планує піти у відставку, завершивши свій четвертий термін і загалом 16-річну роботу на посаді очільниці країни.