Німеччина: партію Меркель «Християнсько-демократичний союз» очолив Армін Лашет

Консервативну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз» очолив Армін Лашет – такі результати другого туру виборів упливової політичної сили, лідерка якої Анґела Меркель наразі є канцлеркою Німеччини.

59-річний очільник землі Північний Рейн-Вестфалія Лашет обійшов своїх опонентів – консерватора і критика Меркель Фрідріха Мерца та депутата Норберта Реттгена, який вибув у першому турі. Лашет отримав 521 голос проти 466 голосів Мерца.

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У промові після перемоги Лашет пообіцяв зробити все, аби його партія отримала хороші результати на прийдешніх виборах і втримала позицію канцлера після відставки Меркель.

«Перед нами наступні, ще більш важливі вибори», – заявив політик, який з 2012 року був заступником голови «ХДС».

Делегати вперше провели збори онлайн через коронавірусні обмеження. Вибори лідера однієї з найвпливовіших партій відбулися в критичний для Німеччини рік – у вересні повинні відбутися національні вибори.

Канлцерка Анґела Меркель після цих виборів планує піти у відставку, завершивши свій четвертий термін і загалом 16-річну роботу на посаді очільниці країни. У зверненні до з’їзду своєї партії 15 січня вона закликала до єдності.

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«Я сподіваюся, буде обрана команда, яка візьме в свої руки долю нашої гордої народної партії і потім працюватиме з усіма її членами, аби знайти правильні відповіді на задачі майбутнього», – сказала вона.

Меркель не підтримувала відкрито нікого з кандидатів.

Канцлерка залишила посаду голови «ХДС» у 2018 році. Її заступила Аннеґрет Крамп-Карренбауер, але й вона пішла у відставку вже в лютому 2020-го через скандал, пов’язаний із виборами. З того часу партії довелося двічі скасовувати з’їзди для обрання нового лідера через коронавірусну пандемію.