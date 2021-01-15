Німеччина продовжила дозвіл на будівництво «Північного потоку-2»

Федеральне відомство судноплавства і гідрографії Німеччини 15 січня продовжило термін дозволу на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» до кінця травня. Згідно з повідомленням на сайті регулятора, компанія-оператор газопроводу може розпочати будівельні роботи негайно. Раніше агентство Bloomberg повідомило, що оператор розраховує добудувати гілку газопроводу до червня, попри американські санкції.

«Північний потік-2» має доставляти російський газ до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Вони ж загрожують компаніям, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страховим компаніям. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося. Тоді залишалося провести близько 160 кілометрів лінії з 1230. Через рік укладання труб продовжилося, зараз дозвіл на будівництво видали всі країни на шляху газогону.

15 січня оператор газопроводу повідомив газеті Handelsblatt, що роботи із добудови в водах Данії знову відкладаються. Раніше цього тижня компанія заявляла, що роботи розпочнуться в п’ятницю. Тепер представник компанії говорить, що укладання труб у водах Данії може поновитися наприкінці січня або на початку лютого.

1 січня Сенат США подолав вето президента Трампа і проголосував за ухвалення оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. У ньому передбачене нове розширення санкцій.

Представник російського МЗС заявив агентству «РИА Новости» 13 січня, що Москва досі впевнена, що газопровід буде закінчений. У Кремлі заперечують політичну частину проєкту і кажуть, що він має тільки економічне значення, а санкції проти нього є недобросовісною конкуренцією.

В інтерв’ю виданню Handelsblatt радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс запропонував зупинити на певний час санкції проти будівельників газопроводу і самого будівництва, щоб нова адміністрація могла провести переговори з Німеччиною та причетними країнами.