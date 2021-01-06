«Академік Черський» повернувся до місця будівництва «Північного потоку-2» – MarineTraffic

Російський трубоукладач «Академік Черський» повернувся до місця будівництва газопроводу «Північний потік-2» з Калінінграду. Це випливає з даних порталу MarineTraffic.

Поруч з ним знаходиться судно під прапором Ліберії. До трубоукладача йде корабель постачання "Умка". У районі порту Мукран, де зберігаються труби для добудови газопроводу, знаходиться ще одне судно постачання – «Іван Сидоренко».

1 січня Конгрес США подолав вето президента Дональда Трампа на закон про оборонний бюджет, одним із моментів якого є й розширені санкції щодо «Північного потоку-2», і він таким чином набув чинності. Він накладає нові обмеження на додаток до старих. Серед них – заборона на видачу трубопроводу сертифікатів, без яких неможлива його експлуатація. Норвезька компанія, яка мала сертифікувати Nord Stream 2, вже оголосила про вихід з проєкту.

Наразі залишилося добудувати 150 кілометрів трубопроводу у водах Данії. В середині грудня, однак, сенатор Тед Круз запевнив, що паливо новим газопроводом ніколи не пустять через новий санкційний пакет. Після першого раунду американських санкцій наприкінці 2019 Росія змушена була почати добудовувати трубопровід власними силами. Це призвело до того, що будівництво призупинилося більш ніж на рік.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він є суто політичним, економічно не виправданим і робить Європу надмірно залежною від російського газу, а також дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку значна частина газу транспортується до Європи зараз. Натомість Вашингтон пропонує Європі американські енергоносії.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.