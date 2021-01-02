Норвезький сертифікатор відмовився сертифікувати «Північний потік-2» – російські ЗМІ

Норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas (DNV) GL не буде надалі сертифікувати газогін «Північний потік-2», відомий також як Nord Stream 2, повідомляють російські засоби інформації з посиланням на повідомлення компанії.

Без такої сертифікації трубопровід не зможе почати роботу, навіть якщо буде добудований.

Причиною стали нові, розширені санкції США щодо цього газопровідного проєкту, цитує повідомлення, зокрема, російське агентство «РБК».

«DNV GL припинить усі заходи для перевірки трубопровідної системи Nord Stream 2 у відповідності з санкціями і доти, доки ці санкції залишаються чинними. Ми здійснюємо план згортання нашої підтримки цього проєкту, – мовиться в цитованій агентством заяві. – У відповідності до поточної ситуації, DNV GL не може видати сертифікат після закінчення будівництва трубопроводу».

Російське агентство нагадує, що згадана норвезька компанія є партнером уже наявного газопроводу «Північний потік», який вона сертифікує щороку з 2012-го, і нинішнього будівництва газогону «Північний потік-2».

Але ще наприкінці листопада 2020 року DNV GL заявляла, що через загрозу розширення санкцій США не зможе надавати послуги тестування і перевірки обладнання, що використовується на трубопрокладувальних суднах, хоча на той час іще не відмовлялася сертифікувати проєкт, якщо він буде завершений.

Російське інтернет-видання «Вести.ру», повідомляючи про цю ж заяву норвезького сертифікатора, нагадує, що, крім загальної сертифікації газопроводу, також необхідна аналогічна інспекція на його данському відтинку. Прокладення труб «Північного потоку-2» в виключній економічній зоні Данії планували почати 15 січня. При цьому Данія заявляла, що сертифікацію на цій ділянці може здійснювати будь-яка компанія, здатна видати законний сертифікат відповідності.

За словами оглядачів, після оголошення нових, розширених санкцій США з 1 січня для Росії буде проблематично знайти іншу сертифікаційну компанію, яка б погодилася обслуговувати проєкт.

На сайті самої компанії Det Norske Veritas GL і в її соцмережах цього повідомлення на цей час іще немає.

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» фактично припинили близько року тому – після того, як США передбачили можливість санкцій проти суден, що прокладають труби. «Газпром» і його європейські партнери продовжують заявляти, що газопровід добудують. Але реальні терміни завершення робіт невідомі.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Попередні плани передбачали, що укладання труб буде завершене в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США схвалив перший пакет санкцій проти учасників робіт. Додатковими перешкодами стали опір Данії й інших держав Балтійського басейну і технологічна неспроможність Росії добудувати об’єкт без участі західних держав.

1 січня Конгрес США подолав вето президента Дональда Трампа на закон про оборонний бюджет, одним із моментів якого є й розширені санкції щодо «Північного потоку-2», і він таким чином набув чинності.

Тим часом в адміністрації Трампа попередніми днями заявляли, що й після його вето на цей закон там готуються наступними тижнями розширити санкції щодо російського газопроводу.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він є суто політичним, економічно не виправданим і робить Європу надмірно залежною від російського газу, а також дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку значна частина газу транспортується до Європи зараз. Натомість Вашингтон пропонує Європі американські енергоносії.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.