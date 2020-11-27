Сертифікаційна компанія з Норвегії відмовилася працювати з «Північним потоком – 2»

Норвезька сертифікаційна компанія DNV GL перестала обслуговувати проєкт будівництва газопроводу «Північний потік -2» з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря через загрозу санкцій США. Про це в четвер з посиланням на представників компанії повідомляють агентства «Інтерфакс» і «РІА Новини».

Компанія DNV GL була залучена компанією – власником трубопроводу для перевірки його безпеки і технічної цілісності, пише «Голос Америки». Після завершення будівництва компанія повинна була видати сертифікат відповідності. Одним із завдань сертифікаційної компанії був контроль за судами з обладнанням, що обслуговує проект. І саме ця діяльність, згідно з роз’ясненнями Державного департаменту США, може підпасти під санкції, передбачені нещодавно ухваленим Конгресом Актом про захист енергетичної безпеки Європи. «Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію закону», – заявили в компанії.

Згідно з американським законом, під санкції можуть підпасти компанії, що надають різні послуги судам, що прокладають газопровід. Зараз роботи з укладання труб припинені, санкції поки не застосовували – проте сама їх загроза веде до обговорення того, чи можливо в принципі завершення проєкту.

«Північний потік – 2» може найняти будь-яку іншу сертифікаційну компанію, проте їй теж будуть загрожувати санкції.

Будівництво газопроводу «Північний потік – 2» припинили майже рік тому – після того, як США передбачили можливість санкцій проти суден, що укладають труби. «Газпром» і його європейські партнери продовжують заявляти, що газопровід добудують. Однак терміни відновлення робіт поки невідомі.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани передбачали, що укладання труб буде завершене в 2019 році. Однак роботи були припинені після того, як Конгрес США схвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку газ транспортується до Європи зараз. Натомість Вашингтон пропонував Брюсселю американські енергоносії.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.