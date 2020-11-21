США посилюють тиск на Німеччину для протидії «Північному потоку-2» – медіа

Влада Сполучених Штатів посилює тиск на Німеччину, намагаючись домогтися відмови країни від завершення газогону «Північний потік-2» – про це повідомило 21 листопада інформаційне агентство dpa з посиланням на представника американської адміністрації.

За словами чиновника, влада США склала список компаній і приватних осіб, які найближчим часом можуть потрапити під санкції в тому випадку. Це станеться, якщо вони продовжать співпрацювати з проєктом будівництва газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Зараз представники адміністрації США, як стверджується, зв’язуються з деякими з цих компаній, попереджаючи про можливі наслідки.

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«Ми в процесі дзвінків кільком із цих компаній, аби попередити їх, що вони можуть виявитися втягнутими до діяльності, що підпадають під санкції», – повідомив співрозмовник журналістів.

Він відмовився назвати конкретні назви компаній. За його словами, чимало з них не знають про можливі санкції, тож американська сторона дає їм можливість згорнути свою діяльність, пов’язану з «Північним потоком-2».

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани передбачали, що укладання труб буде завершене в 2019 році. Однак роботи були припинені після того, як Конгрес США схвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку газ транспортується до Європи зараз. Натомість Вашингтон пропонував Брюсселю американські енергоносії.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.