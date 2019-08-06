«Економіка Карлових Варів іде на дно» – чому росіяни залишають чеський курорт

Після запровадження санкцій проти Росії одне з найпопулярніших серед російськомовних туристів чеське місто опинилося на межі економічної кризи. Ще з часів Радянського Союзу воно було одним з ключових міст східної Європи для відпочинку партійних працівників. Після розпаду – туди за звичкою їздили тисячі росіян, а російські бізнесмени масово скуповували там нерухомість. Нині ж – все навпаки – туристів з Росії меншає, а на вулицях все частіше можна зустріти написи «продається».

Карлові Вари друге найпопулярніше серед туристів (після Праги) чеське місто. А ще тут кожен третій будинок за власника має росіянина. Самі ж чехи інколи жартома називають місто «Російські Карлові Вари». Адже чи не на кожній крамничці із продуктами, одягом або сувенірами – реклама російською. Нею ж туристів заманюють найнижчими цінами на екскурсії та лікувальні процедури. Російською тут дублюється майже все і тут її можна почути частіше ніж чеську.

Про російську сторону Вар та нинішні проблеми із нею нам погодився розповісти Анатолій Осика. Він українець, емігрував до Чехії ще на початку 90-х. Після початку конфлікту на сході України надсилав на потреби української армії біноклі та засоби для зупинення кровотечі. Останні кілька років він працює брокером та рецепціоністом в одному з готелів міста, куди і запросив Радіо Свобода.

«Ми знаходимося в готелі «Хумвольт». Це чотиризірковий «суперіор», який знаходиться в самому центрі Карлових Варів», – розповідає Анатолій, запрошуючи нас всередину. Рецепція зроблена з червоного дерева, вікна завішені оксамитовими шторами, словом – розкіш. Перше ж, на чому зупиняється погляд – меню ресторану (цитуємо, як написано): «Рулет с копченого лосося» та «Суп согласно дневному меню». Російською ж пропозиції для екскурсій та лікувальних процедур. Ще кілька років тому наповненість готелю росіянами складала понад 80 відсотків.

«Німеччина, Ізраїль, Німеччина, Ізраїль, Ізраїль… Україна», – Осика зачитує географію гостей готелю вже сьогодні. За словами брокера, це коштувало великих зусиль. Адже після запровадження санкцій проти Росії Карлові Вари, які були фінансово залежні від російських туристів, були на межі економічного краху.

«Апогей настав у 2016-2017 роках. Коли був дуже сильний економічний провал і ринок мусив щось робити. Тому що кількість російських клієнтів зменшилась на 20 відсотків. Економіка Карлових Варів йшла на дно. Тому готелі міста почали повну і тотальну мобілізацію», – розповів Радіо Свобода Анатолій Осика.

Стосувалась вона передусім переорієнтації на інші країни. Одним із інструментів, зокрема, став розвиток бронювання в інтернеті. Складно уявити, що у декотрих готелях Карлових Варів донедавна не можна було замовити номер через популярні системи онлайн бронювань. Росіяни ж, зазвичай, або приїздили постійно в один і той самий готель, або обирали його вже на місці.

«Готелям в першу чергу довелося знизити ціну. По-друге – вони перестали вести свою автономну політику, тобто контактування з клієнтами напряму, а почали користуватись послугами туроператорів. До цих акцій так само долучилося і місто. Почали проводитися тури по колишнім країнам СНД для того, аби мобілізувати клієнтів, контактувати з туроператорами. Для того, аби поновити потік туристів», – розповідає Анатолій Осика.

Схожа ситуація трапилася і з ринком нерухомості. За радянських часів Карлові Вари були місцем відпочинку партійної еліти. Тому після розпаду Союзу росіяни почали масово купувати нерухомість саме тут – і для себе, і для бізнесу на оренді. Та після запровадження санкцій проти Росії у Карлових Варах все частіше можна побачити рекламні вивіски «продається».

«У зв’язку із санкціями кількість російських інвесторів почало стрімко зменшуватись. Скоріш за все, це був такий початковий ажіотаж, адже ці інвестори не знали, які перспективи будуть в подальшому. Однак досі вони за інерцією продовжують йти з ринку. Багато з них шукають альтернативні дестинації в Іспанії, Італії. А частина з них в результаті повертається в Росію. Я спілкуюсь з декотрими з них і, певно, найголовніша причина не відсутність грошей, а невпевненість в майбутньому. Саме це їх змушує залишати Карлові Вари», – говорить Анатолій.

Та от кого дійсно засмутив відтік росіян з міста, так це місцевих чехів. Їхній основний заробіток – туризм. Відтак у кожній сувенірній лавці, аптеці та ресторані вам дадуть відповідь російською.

«Мені росіяни не заважають. Завдяки ним в нас тут є трохи грошей. Вони відремонтували безліч будівель у Карлових Варах. Навіщо ж їх виганяти звідси? Вони нічого поганого тут не роблять. Те, що вони не всім подобаються – це правда, але як на мене – шкоди від них немає», – розповів Радіо Свобода продавець однієї з сувенірних лавок.

Згідно офіційному туристичному звіту за 2018 рік Карлові Вари відвідали 402 899 туристів, з них 60 524 – з Росії (за 2016 рік 329 081 туристів, з них 47 475 з Росії).

Лідером відвідуваності міста нині є німці – 91 572 туристи за минулий рік.

Що ж до тих росіян, хто проживає, або має нерухомість у Карлових Варах, то їхня кількість зменшилась із 1894 у 2014 році до 1654 у 2018 році.