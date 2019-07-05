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05 Липень 2019, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Чехія і Росія збережуть авіасполучення до кінця літа

Чехія та Польща збережуть авіасполучення

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Чехія і Росія збережуть авіасполучення в існуючих обсягах до кінця літа. Про це повідомляє Міністерство транспорту Чехії.

В кінці літа Прага і Москва повернуться до переговорів про подальшу співпрацю.

Російські авіакомпанії «Аерофлот», «Уральські авіалінії» і «Перемога» скасували рейси в Прагу і Карлові Вари за 2 липня. За інформацією російської сторони, це сталося через рішення влади Чехії відкликати видані раніше дозволи на польоти.

Пізніше в той же день в Міністерстві транспорту Чехії оголосили, що заборона на польоти російських авіакомпаній в Чехію скасована, але лише до 7 липня.

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