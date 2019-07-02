Влада Чехії дозволила польоти російських авіакомпаній до 7 липня

Влада Чехії дозволила російським авіакомпаніям здійснювати польоти до Праги і Карлових Вар до 7 липня. Про це мовиться в прес-релізі Міністерства транспорту країни, опублікованому вдень 2 липня.

Вранці у вівторок було оголошено про обмеження польотів російських авіакомпаній в Чехію, через що було скасовано низку рейсів. Ситуацію, що виникла представники чеської сторони називають результатом відсутності згоди між російськими та чеськими транспортними відомствами.

Як розповів в інтерв’ю Радіо Свобода представник міністерства транспорту Чеської Республіки Франтішек Ємелка, ситуація із забороною польотів російських авіакомпаній в Чехію виникла через обмеження, введені в односторонньому порядку Міністерством транспорту Росії – заборону на проліт над територією Сибіру чеських літаків. Це призвело до того, що став неможливий авіарейс Прага – Сеул, який виконує одна з чеських авіакомпаній.

«Чеська сторона вважає подію порушенням домовленостей і змушена була обмежити права російських авіакомпаній. Ми і Мінтранс Росії поки не знайшли остаточного вирішення проблеми, проте ми прагнемо до того, щоб ситуація вирішилася і всі польоти поновилися. Ми сподіваємося, що до 7 липня, поки діє проміжний режим, буде знайдене рішення, яке влаштує обидві сторони», – зазначив Ємелка.

Стало також відомо, що польоти вже відновили «Уральські авіалінії».

Раніше сьогодні про скасування чотирьох рейсів з Москви до Праги і назад повідомив «Аерофлот». Лоукостер «Перемога» скасував рейси до Карлових Вар.