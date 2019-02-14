Росіяни масово виїжджають із Карлових Варів (чеська преса)

Прага – Один із найвідоміших чеських курортів – Карлові Вари – переживає важкі часи. З міста почали масово виїжджати росіяни, які входили тут до числа найбільшої іноземної меншини, і що головне – головних іноземних власників нерухомого майна. Саме росіянам у Карлових Варах належать сотні квартир і будинків, причому переважно в самому центрі міста.

«Росіяни покидають Карлові Вари. Після них залишаються десятки будинків, продати їх не вдається», – пише популярний чеський щоденник Lidové noviny. Після росіян залишається багато незаселених будинків і квартир, в основному в центрі міста. Тільки от «доступні вони за шалені гроші, а відтак часто нагромаджуються як звалище не для продажу», наголошують Lidové noviny.

Як приклад щоденник розповідає історію одного росіянина, який 10 років тому купив у Карлових Варах будинок у перерахунку за 2 мільйони 600 тисяч доларів США, а нині за нього хоче понад 8 мільйонів доларів, «однак на покупця чекає безуспішно». Зараз на ринку нерухомості у Карлових Варах є «понад 700 квартир і більш ніж 130 будинків», пишуть Lidové noviny; на думку фахівців, «половина з них має російських власників».

Олександр Мізюк, власник одного з найбільших агентств нерухомості у Карлових Варах, вважає за головну причину виїзду росіян «російську пропаганду». «Російські політики намагаються, щоб люди відвернулись від Європи. Путін хоче, щоб росіяни повернулись додому і вкладали гроші в Росії», – наголошує Олександр Мізюк.

Однак, як зауважує сайт Blesk.cz, квартирами в центрі міста ніхто не цікавиться. «Квартири за завищеними цінами тепер зяють пусткою», хоча ще недавно російські бізнесмени могли й побитися тільки за те, щоб займатись бізнесом у Карлових Варах, зауважує щоденник.

Виїзд росіян bз Карлових Варів – подія, на яку звертають увагу чеські ЗМІ вже кілька років поспіль. На думку оглядачів, це має кілька причин, серед яких фінансові і політичні переважають. Так, іще два роки тому про виїзд росіян із Карлових Варів як про явище, яке набуває масового характеру, писав сайт iDnes.cz. Головна причина «переміни росіян із пихатих на ощадливих є криза в Україні й Криму і накладені через це економічні санкції». Місцеві бізнесмени рахують збитки, дорогі крамниці і ресторани напівпорожні. «Багатих росіян уже тут немає, а ті, котрі залишились, не мають грошей. Виручка нам упала на 70 відсотків», – зазначив продавець коштовностей із чеського гранату Мітхат Табаку. Та й склад російських клієнтів «різко змінився»: «Російські туристи зараз зовсім не купують, не мають грошей», – наголосив власник крамниці Prestige Jewellery. Якщо раніше пересічний російський турист витрачав на купівлю дорогих прикрас десятки тисяч (чеських крон, у гривнях сума буде такого ж порядку, 1 крона ≈ 1,19 гривні – ред.), то зараз він переважно минає крамницю.

Центр Карлових Варів прикрашають великі реклами російською мовою «Квартиры на продажу», однак сотні помешкань роками чекають на нового власника. Та чи взагалі хтось цим зацікавиться, запитує тижневик Týden.