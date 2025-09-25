Станом на понеділок, 22 вересня, до Умані прибули майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці, повідомляли в Нацполіції України.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава. Хасиди моляться не тільки за те, щоб наступний рік був «солодший», але й згадують трагічні події в історії єврейського народу, що відбулися в Умані під час Коліївщини.

На цей час у місті діють посилені заходи безпеки: на блокпостах працюють інспектори з українських аеропортів, діє безкоштовна ізраїльська лікарня. Працівники української поліції співпрацюють із колегами з Ізраїлю.

МЗС закликало врахувати ризики воєнного стану, але самі паломники заявили, що звикли до обстрілів.