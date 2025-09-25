Доступність посилання

«Над Уманню – духовний залізний купол». Як хасиди з усього світу святкують Рош га-Шана в Умані. Фоторепортаж

Станом на понеділок, 22 вересня, до Умані прибули майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці, повідомляли в Нацполіції України.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава. Хасиди моляться не тільки за те, щоб наступний рік був «солодший», але й згадують трагічні події в історії єврейського народу, що відбулися в Умані під час Коліївщини.

На цей час у місті діють посилені заходи безпеки: на блокпостах працюють інспектори з українських аеропортів, діє безкоштовна ізраїльська лікарня. Працівники української поліції співпрацюють із колегами з Ізраїлю.

МЗС закликало врахувати ризики воєнного стану, але самі паломники заявили, що звикли до обстрілів.

«Тікун а-Клалі» (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку із псалмів Тегіліму склав раббі Нахман з Брацлава
На час святкування Рош га-Шана паломники селяться в апартаментах поруч з могилою раббі Нахмана, щоб під час молитви бути якомога ближче до нього
Хасиди носять білий одяг, особливо на свята, бо білий колір символізує чистоту душі та духовність
Штраймл – один із традиційних головних уборів хасидів, який одягають лише у найурочистіші моменти
Черга в безкоштовну їдальню для хасидів. У народі її називають «американська їдальня»
Під час святкування у місті працює зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших
На Рош га-Шана хасиди мають традицію ходити до озера. Там вони моляться та «скидають свої гріхи у воду»
Деякі сприймають це буквально і купаються оголеними
На Рош га-Шана рідко зустрінеш жінок на вулиці. Також під час святкування їм не можна відвідувати могилу цадика (праведника) Нахмана та місця, де їдять чоловіки
Раббі Нахман заповідав радіти життю та веселитися, зокрема й на його могилі на Рош га-Шана
Під час святкування на вулиці веселиться багато дітей хасидів
В Умань приїжджають хасиди з усього світу
Зустріч Нового року біля могили цадика (праведника) Нахмана, на думку хасидів, приносить щастя
Не всі євреї – хасиди. Хасидизм – це містичне релігійно-філософське відгалуження юдаїзму
Борис Троценко

Оператор програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). За освітою економіст та юрист. На телебаченні – з 2004 року. Займався виробництвом розважальних телепрограм та серіалів, документальних та художніх фільмів. Працював на низці найбільших українських телеканалів. Брав участь у виробництві великої частини розслідувань програми «Схеми: корупція в деталях».

