Хто і як поцілив у Кримський міст?

- Кримський міст знову атакований: після нічних вибухів рух на ньому зупинений, а автівки скеровують в об’їзд. Хто і чим атакував міст? СБУ реагує саркастичними віршами, а російські медіа припускають: українська армія атакувала Кримський міст надводними дронами. Як їх «пропустили»? І що далі буде із Кримським мостом? Прокремлівські діячі знову говорять про те, як має на це відповісти Путін.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Тим часом Росія вийшла із зернової угоди. Представниця МЗС Росії Захарова заявила, що Росія офіційно повідомила про вихід з угоди Туреччину, Україну і Секретаріат ООН. Президент Туреччини відреагував: насправді Путін хоче продовження зернової угоди.
- На що доречно витрачати державні гроші під час війни? Одразу декілька гучних обговорень у соцмережах: чи варто витрачати пів мільярда гривень на добудову Музею Голодомору? Чи, наприклад, на будівництво нового стадіону? Учасники дискусій схиляються до думки, що під час війни доречніше скерувати ці гроші на закупівлю, наприклад, дронів чи інших нагальних речей для ЗСУ. Особливо на тлі демонстрації Росії нових розробок безпілотників і нарощування їхнього виробництва. Докладніше – у «Свобода Live».
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