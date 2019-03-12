Коли очікувати активізації російського втручання в українські вибори – американські експерти

За перебігом виборчої кампанії в Україні спостерігає Оперативна група з українських виборів, яка є спільним проектом Атлантичної ради, Фонду Віктора Пінчука та Трансатлантичної комісії з чесних виборів. Завданням цієї групи є спостереження, оцінка та розкриття зовнішніх спроб втручання в українські вибори.

За словами лідера групи, колишнього президента Дому свободи, старшого наукового співробітника Міжнародного університету Флориди Дейвіда Креймера, наразі не зафіксовано активізації російського втручання в українські вибори.

Ми не побачили масивної підтримки якогось одного кандидата чи масивної опозиції щодо іншого

«Ми не побачили масивної підтримки якогось одного кандидата чи масивної опозиції щодо іншого. Вони більше фокусуються на процесі», – сказав Креймер під час дискусії у рамках спеціального проекту Української служби «Голосу Америки» – «Вибори президента України-2019: погляд із Вашингтона».

Креймер припускає, що Кремль нарешті зрозумів, що їхня допомога має зворотній ефект, як це було у випадку з екс-президентом Віктором Януковичем.

​«Вони підтримували Януковича і тиснули на нього та його команду в 2013-му році, щоб він не підписував Угоду про асоціацію та економічне співробітництво з Європейським союзом, і ми знаємо, чим це обернулося. Вони вторглися в Україну, починаючи з Криму, і потім – Донбас. І зараз в Україні набагато більше підтримки вступу в НАТО та ЄС. Вони [Росія] відштовхнули від себе Україну і мають набагато менший вплив, ніж до 2014-го року».

Одним із завдань Оперативної групи є моніторінг російського телебачення, основні меседжі якого підхоплюють в Україні, каже Креймер: «Головний посил російського телебачення дотепер – вибори в Україні це не чесний процес. Вибори фальшуються. Кандидати залежать від Заходу, США».

Також, говорить він, Кремль може активізуватися напередодні парламентських виборів восени: «Ймовірно, Кремль думає, що у нього більше можливостей впливати на ці вибори – як через мажоритарних кандидатів, так і через партії».

З ним погоджується інший учасник дискусії Джон Гербст, директор Євразійського Центру Атлантичної ради, який у 2003-2006-х роках був послом США в Україні.

Москва хотіла б, щоб Порошенко програв. Але я думаю, вони розуміють, що наступний президент України не буде їхньою людиною

«Я думаю, що Москва хотіла б, щоб Порошенко програв. Але я думаю, вони розуміють, що наступний президент України не буде їхньою людиною. Я думаю, що вони сподіваються мати 20-25% депутатів у Верховній Раді, які були б зацікавлені у кращих відносинах із Москвою, навіть коли Москва веде війну на Донбасі».

Також, як говорять обидва члени Оперативної групи з українських виборів, хоча наразі активізації російського втручання не зафіксовано, ситуація може змінитися протягом наступних тижнів.

«Хоча ми ще не бачили нічого екстраординарного в плані втручання Кремля у президентські вибори, вони далі тиснуть по різних напрямках в Україні. Масивна дезінформація триває. Зондування з метою кібер-атак триває, особливо в речах, пов’язаних із виборами, тких як Центральна виборча комісія. Вони спробують встромити свої кібер-шупальця в електронні скриньки для голосування під час виборів. І ми не можемо вилучати [можливості] чогось надзвичайного, що має підривний характер, чи військової провокації, на зразок тієї, що була в Керченській протоці, перед самими виборами», – говорить Гербст.

Правильною назвали експерти позицію Верховної Ради та уряду щодо недопущення громадян Росії до спостереження за українськими виборами у складі місії ОБСЄ. На початку лютого МЗС України заявило, що не прийме заявок від громадян Росії для реєстрації офіційними спостерігачами на виборах в Україні, після чого Верховна Рада законодавчо заборонила власникам паспорту Російської Федерації брати участь у будь-яких виборах в Україні. ОБСЄ позицію України враховувало і повідомило, що росіян у складі спостережної місії не буде.

Із точки зору справедливості, росіяни не мають бути частиною місії спостерігачів, тому що Росія веде війну проти України. Російські громадяни, які працюють в ОБСЄ, є фактично агентами Кремля. Це ж абсурд

«Це складне питання, яке не мало бути складним питанням, – прокоментував Джон Гербст дії української виконавчої та законодавчої влади у цьому питанні. – З точки зору справедливості, росіяни не мають бути частиною місії спостерігачів, тому що Росія веде війну проти України. Російські громадяни, які працюють в ОБСЄ, є фактично агентами Кремля. Це ж абсурд. Але реальний світ не завжди будується на справедливості. За правилами ОБСЄ, Україна не може заборонити Кремлю послати своїх людей до спостережної місії. Також, на жаль, деякі не дуже сміливі політики, особливо, в Європі, ховають свій страх перед Кремлем, говорячи про необхідність слідувати правилам. Ці правила не є ані справедливими, ані в інтересах цих країн. Я підтримую позицію України і думаю, що США теж мають підтримати».

«Я погоджуюся з Джоном, але думаю, що Рада перестаралася, – додала третя учасниця дискусії редакторка блогу Ukraine.Alert Атлантичної ради Мелинда Геринг. – Їм не потрібно було приймати резолюцію, яка забороняє участь усіх росіян-спостерігачів. Вони могли просто відмовити їм у візі на в’їзд і це вирішило б проблему. Це грає на руку російській пропаганді».

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