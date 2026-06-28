«Пане голово суду! Президент телефонує». Федеральний суддя США про реалії в Україні й «монастир» в Америці

Незалежність суду починається з дистанції від влади й політики, переконаний Богдан Футей – перший федеральний суддя США українського походження. Понад три десятиліття він допомагає Україні розбудовувати правову систему, консультуючи її щодо Конституції, судової реформи та верховенства права.

З нагоди 250-річчя незалежності США Радіо Свобода продовжує серію матеріалів про американців українського походження, які стали своєрідним мостом між двома країнами.

У День Конституції України ми публікуємо інтерв’ю з Богданом Футеєм про незалежність судів, український досвід верховенства права та уроки американської демократії.

Як я став суддею, то я зорієнтувався, що я – як в монастирі

«Як я став суддею, то я зорієнтувався, що я – як в монастирі. До Білого Дому мене ще стараються кликати, але я вже згідно з Кодексом судової етики не можу того робити, бо тоді моя незалежність буде під знаком питання», – каже Радіо Свобода Богдан Футей – перший федеральний суддя США українського походження.

З авторкою цих рядків суддя, який майже все життя прожив у США, спілкується лише українською мовою.

Його ім’я рідко з’являється у новинах. Та саме Футей зробив чимало для правового становлення незалежної України. Він втілював в українських реаліях американський досвід функціонування демократичної держави та верховенства права.

Богдан Футей народився 1939 року в Бучачі на Тернопільщині. Після Другої світової війни його родина емігрувала до США. Там він здійснив те, що традиційно мають на увазі під «американською мрією»: здобув юридичну освіту, працював адвокатом, а 1987 року був призначений президентом Рональдом Рейганом і затверджений Сенатом федеральним суддею США.

Футей тлумачить і застосовує право від імені держави з багатовіковою демократичною традицією. Її найкращі практики він намагався втілити в Україні, зв’язок з якою тісно підтримував усі роки в еміграції.

Україну треба нам любити й допомагати

«Я там народився, мої батьки там народилися, мої предки – я з тим пов’язаний… Україну треба нам любити й допомагати», – наголошує американський суддя з українським корінням, що очолював провідні українські громадські організації.

Цю діяльність довелося припинити, коли Футей став суддею. Але й у новій ролі він зміг продовжити роботу з Україною.

Після розпаду Радянського Союзу США започаткували програми правової допомоги посткомуністичним державам. Футей потрапив до двадцятки відібраних суддів із двохсот кандидатів і долучився до роботи в Україні.

«Я мав нагоду почати працювати в Україні з моменту розпаду Радянського Союзу. Вважаю, це була якраз та праця, що президент Рейган з наміром усіх нас, які живуть тут, в Америці, щодо других держав світу – робити той вплив, щоб, очевидно, Україна стала незалежною державою», – каже Футей.

Американський суддя допомагав Україні складати й у подальшому – редагувати її Конституцію, виходячи зі своїх професійних уявлень про устрій демократичної держави. Був спостерігачем на її виборах, викладав право у Києво-Могилянській Академії.

«Я був відданий служити Україні так, як я міг найкраще… Найбільше уваги я звертав на права людини, на рівноправні відносини гілок влади і на судову систему», – пригадує досвідчений правник.

Та якщо тексти законів він вважає близькими до взірцевих, то їхнє втілення на практиці викликало подив.

Виглядає, що президенти говорили, як судді повинні поводитися чи судити

«Мав зустрічі з головами суду. Говоримо, говоримо – приходить секретарка і каже до голови: «Пане голово суду! Президент телефонує». Я був трохи здивований. А він вибачається і каже, що мусить іти, бо треба з президентом говорити. Ну і виглядає, що президенти говорили, як судді повинні поводитися чи судити, можливо», – розповідає Футей.

Для американського федерального судді така ситуація - неприпустима. Він ніколи не керувався політичною доцільністю в професійній діяльності через реальний ризик підірвати високий рівень довіри суспільства до судової системи США.

«До мене приходили представники уряду і старалися зі мною говорити. Я зауважив, що то говоріння може спричинити певні справи, які не відповідають нашому Кодексу поведінки або Конституції. І я казав їм, щоб більше мене не відвідували і не приходили, бо це не є правильно», – каже він.

Судді дуже хочуть, щоб їх президент чи голова Верховної Ради кликали до себе

Ще більше, пригадує Футей, його дивувало те, що деякі українські судді самі прагнули такого контакту з владою.

«Були такі люди, що казали: вибачте, пане суддя, але в нас є таке, що судді дуже хочуть, щоб їх президент чи голова Верховної Ради кликали до себе. Гадаю, це вже закінчилося, але була така проблема».

На думку Футея, незалежність судової влади є основою демократичної держави. Але незалежність не означає вседозволеність.

«Судді повинні бути незалежними. Незалежними не значить, що вони незалежні від закону. Вони повинні бути залежні від закону, але незалежні, щоб ніхто їм не казав – одна влада чи інша влада – як полагоджувати судові процеси… Ніхто не шануватиме суддів, доки вони самі себе не шануватимуть», – переконаний федеральний суддя США.

Суддя відзначає позитивні тенденції в Україні й вважає, що решту проблем із верховенством права допоможе вирішити євроінтеграція та необхідні для неї реформи. Футей наголошує, що базові права і свободи своїх громадян Україна нині відстоює зі зброєю в руках, і критично оцінює здатність чинних міжнародних механізмів зупиняти агресію.

Україна має все, що потрібно. Тільки треба виконувати

Попри всі глобальні виклики й труднощі «на місцях», суддя переконаний, що Україна має все необхідне для побудови успішної правової держави.

«Мені здається, Україна має все, що потрібно. Тільки треба виконувати то», – підкреслює Футей.

Суддя вважає відносини зі США важливими для подальшого демократичного розвитку України, адже, за його словами, «Америка найбільше дбає за демократію й свободу у світі», а Україна нині їх захищає.

І у 87 років суддя з українським корінням – досі залучений до українських державних справ. Богдан Футей входить до дорадчої комісії, що оцінює кандидатів у судді Конституційного Суду України.

«Працюю далі. Й служу Батьківщині», – резюмує суддя.