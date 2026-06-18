Верховний суд залишив у силі звільнення ексголови ОАСК Вовка

Велика палата Верховного суду відмовилася скасувати звільнення колишнього очільника Окружного адміністративного суду з посади – про це його пресслужба повідомила 18 червня.

Сьогодні палата розглянула скаргу ексголови суду на рішення Вищої ради правосуддя, яке залишило без змін рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування стягнення у виді подання про його звільнення з посади судді.

«За результатами розгляду скарги Велика Палата ВС постановила скаргу судді на рішення ВРП залишити без задоволення, а саме рішення ВРП – без змін», – йдеться в повідомленні.

Повний текст постанови Великої палати Верховного суду наразі не оприлюднений.

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Ім’я екссудді в повідомленні не згадується, водночас обставини вказують на Павла Вовка.

У березні 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за «вчинення істотного дисциплінарного проступку».

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», у 2022 році Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольної Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, але парламент тривалий час його не ухвалював. Верховна Рада 13 грудня 2022 року підтримала в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду.

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В ОАСК заявили, що це рішення Верховної Ради не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Представники ОАСК вважають, що їхню роботу намагаються «зупинити політично мотивованим рішенням».

Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва став одним із найбільш скандальних українських судів.

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Павло Вовк заявляв, що «іноземні агенти» на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.