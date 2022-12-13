Окружний адмінсуд Києва виступив із заявою після рішення ВР про його ліквідацію

Рішення Верховної Ради України про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу, йдеться у заяві ОАСК, оприлюдненій на офіційному сайті відомства у вівторок увечері.

«Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу», – йдеться у заяві ОАСК.

В ОАСК вважають, що «десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду». І щоразу провадження розпочинатимуть спочатку.

Представники ОАСК ввкжають, що їхню роботу намагаються «зупинити політично мотивованим рішенням».

«Судді і працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства, неухильно виконувати покладені на них обов’язки, як це відбувалось з першого дня роботи суду у 2004 році», – йдеться у заяві.

13 грудня Верховна Рада підтримала в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду, створивши іншим законопроєктом Київський міський окружний адміністративний суд.

Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва є одним із найбільш скандальних українських судів.

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.

Головне завдання ОАСК – вирішувати усі ключові питання у спорах з владою.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Але парламент досі його не ухвалив.

18 жовтня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, «відкладали впливові люди».