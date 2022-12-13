Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд і створила заміну

Верховна Рада підтримала в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду, повідомила низка народних депутатів 13 грудня.

Документ підтримали 310 народних депутатів. Як повідомив представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, утрималися двоє парламентарів.

Іншим законопроєктом народні депутати створили Київський міський окружний адміністративний суд.

Натомість ОАСК раніше 13 грудня заявив, що його ліквідація «незаконна» і «ставить під загрозу захист прав українців в період воєнного стану та після його закінчення».

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Через рішення, які часно називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва є одним із найбільш скандальних українських судів.

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.

Головне завдання ОАСК – вирішувати усі ключові питання у спорах з владою.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Але парламент досі його не ухвалив.

18 жовтня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, «відкладали впливові люди».