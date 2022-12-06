МКІП подаватиме апеляцію через рішення ОАСК щодо будівлі «Квіти України» – заява

Міністерство культури та інформаційної політики подаватиме скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував наказ відомства, що стосувався будівлі «Квіти України».

«Сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики № 625 від 6 серпня 2021 року. Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства, Міністерство культури та інформаційної політики чекає (на оприлюднення – ред.) рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу», – ідеться в коментарі міністерства.

У повідомленні вказується, що «Квіти України» – унікальна памʼятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, що є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, а також має вплив на розвиток культурного середовища Києва. Станом на сьогодні «Квіти України» залишається пам’яткою культури та має охоронний статус, наголошують у міністерстві.

Будинок на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві спроєктував архітектор Микола Левчук для комунального підприємства «Квіти України». Збудували її у 1985 році, тоді вона була відзначена премією Спілки архітекторів як будівля року. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром.

Нинішній власник запланував реконструкцію будівлі з перепрофілюванням її на офісний центр. Улітку 2021 року забудовник почав демонтаж інтер’єру, після цього на місці розпочалися протести активістів.