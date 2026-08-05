Путін змінив ключових командирів на Донбасі: кого саме і навіщо

Лідер Росії Володимир Путін змінив одразу кількох ключових командувачів на Донбасі під час зустрічі з керівництвом Міноборони РФ 5 серпня.

Новим командувачем угруповання військ «Центр» ЗС РФ став генерал-полковник Андрій Іванаєв , який до цього очолював угруповання «Схід». Останнє ж очолив генерал-майор Петро Болгарєв , який до цього був начальником штабу цього угруповання.

«У нас триває вдосконалення структури міністерства оборони у зв'язку з потребами та досвідом спеціальної воєнної операції», – пояснив перестановки Путін.

Війська безпілотних систем очолив генерал-полковник Денис Лямін , який до останнього часу обіймав посаду начальника штабу в угрупованні «Центр».

Представляючи Ляміна, Путін визнав, що цей новий рід російських військ лише створюється, і доручив новому керівнику довести його «до завершення формування».

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