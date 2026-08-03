«У Костянтинівці триває пекло». Армія РФ намагається оточити місто

Армія РФ продовжує «дотискати» Костянтинівку Донецької області – в останній день липня проєкт DeepState повідомив про чергове просування агресора на схід від міста. Зросла й «сіра зона» в самому місті – вона займає вже приблизно дві його третини.

«У Костянтинівці триває пекло, – написав 1 серпня військовий оглядач Богдан Мирошников. – Ворог поступово почав закріплюватися в південній частині. Усі інші частини міста – сіра зона і нашарування наших та ворожих позицій».

За його оцінкою, головний задум противники – просунутись до селища Олексієво-Дружківка з флангів, що «автоматично поставить в оперативне оточення наш гарнізон у Констасі».

На цьому тлі російське Міноборони навіть показало відео зі своїм солдатом біля стели на в'їзді до Дружківки, яка розташована за 10 кілометрів на північ від Костянтинівки. За словами українських бійців, це була разова акція, а самого солдата вони взяли в полон.

За даними українського Генштабу, минулої доби на Костянтинівському напрямку було зафіксовано 20 атак армії РФ . Це другий напрямок за кількістю штурмовий дій противника, більше було лише на Покровському – 30.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Ситуація в Костянтинівці й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії, зазначив у своєму звіті від 29 липня американський Інститут вивчення війни (ISW). За прогнозом аналітиків, «бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів».