Прощання з фотографом і військовим Костянтином Гузенком

7 листопада у Києві попрощалися з фотографом і військовим Костянтином Гузенком, який загинув на російсько-українській війні.

Церемонія вшанування Костянтина Гузенка відбулася у Михайлівському соборі і продовжилася на майдані Незалежності. Люди прийшли попрощатися та віддати шану загиблому.

Перед вступом до лав Збройних сил України Костянтин працював фотографом, медіапродюсером і створював подкасти. Як зазначає проєкт Ukraїner, волонтером якого був Костянтин, після початку повномасштабного вторгнення він долучився до ініціативи «Архів війни», документуючи боротьбу українців у своїх фото.

Разом із командою Ukraїner він їздив у деокуповані міста та села, фіксуючи історії людей, що пережили російську окупацію.

На початку 2024 року Костянтин долучився до війська – служив у відділенні комунікацій 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Костянтин загинув 1 листопада.

Прощання із фотографом і військовим Костянтином Гузенком на майдані Незалежності у Києві, 7 листопада 2025 року
Люди йдуть попрощатися та віддати шану загиблому Костянтину Гузенку
Прощання із фотографом і військовим Костянтином Гузенком на майдані Незалежності у Києві, 7 листопада 2025 року
Церемонія покладання прапора України на труну загиблого на війні українського військовослужбовця Костянтина Гузенка, Київ, 7 листопада 2025 року
Прапор України та фото Костянтина Гузенка військові передають його батькам, Київ, 7 листопада 2025 року
Люди стоять на колінах, коли труну з тілом загиблого Костянтина Гузенка виносять з Михайлівського собору в Києві, 7 листопада 2025 року
У Михайлівському соборі відбулася заупокійна літургія за загиблим Костянтином Гузенком, Київ, 7 листопада 2025 року
Останнє прощання з Костянтином у Михайлівському соборі, Київ, 7 листопада 2025 року
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

