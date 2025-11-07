Прощання з фотографом і військовим Костянтином Гузенком

Церемонія вшанування Костянтина Гузенка відбулася у Михайлівському соборі і продовжилася на майдані Незалежності. Люди прийшли попрощатися та віддати шану загиблому.

Перед вступом до лав Збройних сил України Костянтин працював фотографом, медіапродюсером і створював подкасти. Як зазначає проєкт Ukraїner, волонтером якого був Костянтин, після початку повномасштабного вторгнення він долучився до ініціативи «Архів війни», документуючи боротьбу українців у своїх фото.

Разом із командою Ukraїner він їздив у деокуповані міста та села, фіксуючи історії людей, що пережили російську окупацію.

На початку 2024 року Костянтин долучився до війська – служив у відділенні комунікацій 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Костянтин загинув 1 листопада.