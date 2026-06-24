«Цей день настав»: у Повітряних силах вперше показали застосування на фронті українських КАБів

«Ну що, цей день настав. Наші аси на модних МіГ-29 рознесли ворожі позиції разом із живою силою та БК боєкомплектом бомбами українського виробництва», – так увечері 23 червня телеграм-канал бійців Повітряних сил ЗСУ «Соняшник» підписав відео.

Бійці не вказали назву бомб, але, ймовірно, йдеться про «Вирівнювачі» – керовані авіаційні бомби (КАБи) українського виробництва.

Міністр оборони Михайло Федоров 18 травня заявив, що перша українська керована авіаційна бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

За його словами, цей КАБ здатний нести бойову частину масою 250 кілограмів, а літаки можуть скидати його з відстані понад 130 кілометрів. Розробка, як повідомив Федоров, тривала 17 місяців, і відомство вже закупило першу експериментальну партію.

Назву першого українського КАБу міністр не оголосив, але вже наступного дня видання Business Insider розкрило її – «Вирівнювач».

Міноборони України цю інформацію не підтвердило, але й не спростувало.

Вже 15 червня оглядач Jeff21461 написав у X, що на виставці озброєння Eurosatory 2026 у Парижі представник компанії-виробника DG Industries підтвердив йому перше бойове застосування КАБу «Вирівнювач» і їхнє активне серійне виробництво.

На фото Jeff21461 з виставки біля зразка встановлена табличка з характеристиками КАБу, де зазначена і його назва латиницею VYRIVNIUVACH. Серед зазначених там характеристик такі:

розмах крил – 2,4 м;

довжина – 2,7 м;

дальність польоту – 10-130+ км;

вага бойової частини – 250 кг.

Російські авіабомби – ФАБи з УМПК – стали найбільшою проблемою для Сил оборони на фронті. Російська авіація просто зрівнює із землею всі багатоповерхівки та укріплення, в яких тримають оборону українські захисники, через що ті змушені їх залишати.

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