Завдали збитків державі на понад 450 млн карбованців. Кримінальна львівська історія 1960-х років

Львів – Наймасштабніший економічний злочин в Радянському Союзі, як розповідають історики, був вчинений у Львові у 50-60-х роках ХХ століття на ткацько-трикотажній фабриці (панчішній). Група осіб, за даними слідства, завдала збитків тодішній державі на суму понад 450 мільйонів карбованців, а це близько 100 мільйонів доларів у той час. Хабарі з цієї корумпованої схеми отримували компартійці при високих посадах у Львові та Києві. А чи возили у Москву?

6 працівників фабрики, причетних до злочину, розстріляли, 19 відбули покарання за ґратами і на примусових роботах, згідно з судовим рішенням.

Як діяла корупційна схема у радянський час? Що купували за нелегально зароблені гроші організатори злочину?

Український дисидент Михайло Горинь був арештований у 1965 році за «антирадянську пропаганду». До вироку суду, 6 років Мордовських таборів, він сидів за ґратами у тюрмі на Лонцького у Львові. Тоді до українського діяча підсадили «сексота» (таємного співробітника КДБ). Щоби увійти в довіру до Михайла Гориня, той сказав, що відбуває покарання за крадіжки на панчішній фабриці, працівником якої він буцімто був. Цей фрагмент Михайло Горинь описав у своїх спогадах.

Власне, ім’я «сексота» зацікавило наукових працівників Національного музею жертв окупаційного режиму «Тюрма на Лонцького». Такого прізвища серед арештованих осіб панчішної фабрики вони не знайшли. Але сама кримінальна справа у 100 томах, яка зберігається в архіві СБУ Львівської області, «про наймасштабніший економічний злочин в часи СРСР» їх зацікавила.

У 1948 році у Львові почала працювати ткацько-трикотажна фабрика. Виробничі цехи були розкидані по всьому місту. Одразу ж почали діяти окремі групи працівників, які розкрадали майно, займалися корупційними схемами, продавали нелегальний товар на чорному ринку, розповідають історики. У радянських магазинах був дефіцит усього.

У 1957 році трикотажну фабрику очолив член КПРС Василь Молчанюк, 1925 року народження, родом із Київської області. Він у Львів приїхав працювати робітником, де закінчив юридичний факультет університету. Власне, за даними слідства, при ньому і почала діяти вже організована злочинна група, яка називалась «компанія», пов’язана між собою фінансовими інтересами, особи, які хотіли збагачуватись нелегально. Для того, щоб вступити у цю «компанію», потрібно було внести так званий «пай», тобто гроші, або ж діставати дефіцитний товар, для прикладу, тканину високої якості.

У злочинну групу, як встановило слідство, входили два директори фабрики, комуністи Василь Молчанюк і В’ячеслав Велі, керівники цехів, завідувач складу, постачальники сировини, інженери. Загалом у кримінальній справі проходили 26 осіб, які брали участь у схемі. А діяла вона, за даними слідчих, так: нелегально постачали сировину, дуже якісну використовували на товари для чорного ринку, оформляли безтоварні накладні на продаж ниток і із них у цехах виготовляли необліковані светри, сорочки, панчохи, дитячий одяг, який був великим дефіцитом, і цю «ліву» продукцію реалізовували у магазинах, на базарах, спеціальних точках. Частину зароблених грошей залишали собі, частину віддавали на хабарі компартійним посадовцям у Львові, переповідають історики, везли валізки з грішми у міністерства у Київ і Москву. Однак шлях кримінальної справи переривається на Києві, а які були злочинні дороги до московських посадовців – невідомо.

А ось, які суми хабарів, за даними справи, давала «компанія» потрібним особам: 300 крб. – голові міськвиконкому Львова, 2000 – постачальникові нелегальної сировини, 600 – другому секретарю райкому партії, 10 тисяч – особі з партійної комісії, щоб уникнути перевірки, 8 тисяч – за лобіювання інтересів голові райвиконкому, 3 тисячі – начальникові обласного управління міськтоварпромисловості, 1000 – голові виконкому Ленінського району, 10 тисяч – начальникові відділу. Тоді середня зарплата була 100 крб. і на автомобіль потрібно було 40-80 зарплат.

Шокував розмір крадіжок

«90% усіх підприємств України керувалися з Москви, були союзного підпорядкування. Мене шокував розмір крадіжок. Багате життя партійних вищих чиновників потрібно було якось забезпечувати, і везли їм валізи грошей. Створення фальшивої документації, випуск із фабрики більшої кількості продукції, ніж зазначалося у документації, сировину записували дорожче, ніж купували. Наприклад, у цеху шили хустинки – дво- і триколірні. Офіційно у документах числились триколірні, а насправді за ворота підприємства виходили двоколірні, дешевші, які продавались за ціною дорожчих. Різниця йшла у кишені. Діяла схема ще така – була нічна зміна, нелегальна. До неї залучались окремі робітники, яким платили окрему зарплату, таємно виносили ту продукцію, яку виробили за ніч, її теж продавали на руках, у певних магазинах, на ринках. Під час технічної перевірки виявили, що одні верстати використовувалися на 50%, інші – на 80%. Тоді й почались перевірки», – каже Радіо Свобода наукова співробітниця Національного музею жертв окупаційного режиму «Тюрма на Лонцького», кандидатка історичних наук Олександра Несп’як.

Вирок суду – 6 розстрілів

Слідство тривало з 1959 до 1962 років. Кримінальна справа проти 26 осіб – а це керівники панчішної фабрики, інженери, постачальники сировини, завскладу, начальники цехів – була порушена у 1962 році.

Вилучили все, що становило цінність

«Першим допитали Молчанюка, провели обшук у нього і його родичів, при цьому вилучили все, що становило цінність – гроші, прикраси, інше. Очевидно, що представники «компанії» все добре ховали. Голова одного з цехів особистий рахунок заховав в ощадкасі в Єревані. Всіх звинуватили у крадіжці державного майна в особливо великих розмірах», – говорить Олександра Несп’як.

Вирок судової справи був оголошений 5-14 червня 1963 року. За обсягом це 125 сторінок. Згідно з судовим рішенням, 6 засуджених, у тому числі Молчанюка, розстріляли, інші отримали покарання у вигляді 5 років позбавлення волі у в’язниці і 12-15 років примусових робіт. У всіх фігурантів конфіскували майно, як і в їхніх родичів, вилучили ордени, медалі, бо серед арештованих були офіцери запасу радянської армії. Із 26 засуджених громадян СРСР лише один народжений у Львові, решта приїхала сюди з різних регіонів України і з Росії, з них 15 осіб були за національністю євреями, 5 – росіянами, 2 – українцями і 1 вірменин, як вказано у вироку.

Крадіжки діяли про всьому СРСР

«Розголос справи був великий. Адже це було суспільство, де проголошений комунізм і суспільна рівність, ця ситуація не вписувалася у портрет робочого класу. Це псувало картину радянської ідеології. У час слідства, у січні 1962 року, секретар міському партії Петро Овсянко вчинив самогубство (ймовірно, директор трикотажної фабрики товари, які не обліковувалися, дарував партійному чиновнику для його дружини – ред.). Такі крадіжки діяли про всьому СРСР. В історії СРСР відомі лише кілька масштабних крадіжок. Одна на Кубані, пов’язана з політичною особою Сергієм Мєдуновим (у 1983 році під час партійної чистки, проведеної Андроповим, був звинувачений у корупції, але у 1990 році був виправданий – ред.). Інша стосувалась московського м’ясного заводу у 80-ті роки ХХ століття», – розповідає Олександра Несп’як.

У кримінальній справі щодо панчішної фабрики у Львові описані помешкання засуджених, зокрема, які були меблі, телевізор, килими, кришталь, у багатьох було і фортепіано, а також мовиться, що майже у всіх були автомобілі, і слідство доводило, що машини куплені під час злочинної схеми на фабриці.

Один із засуджених під час слідства зізнався, що на місяць заробляв 8-10 тисяч рублів, а за рік – понад 100 тисяч. У 1958 році він за ці гроші купив золоті монети. Оскільки заробляли великі суми грошей, то невелику частину кожен із засуджених залишав у готівці, а за більшість коштів купували золоті монети, коштовності.

Справу розслідувало управління КДБ

«Це єдина справа про економічний злочин, яка збереглась в архіві СБУ. Тоді справу розслідувало управління КДБ. Всі схожі справи у 1991 році були передані в нинішній Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ. Це їхня компетенція – займатися корупцією. Однак слідство вело управління КДБ, тому що у справі фігурували комуністи-партфункціонери. Вони, з одного боку, бігали і махали прапорами, а з іншого – купували дорогі машини, заселялись у найкращі квартири, займалися спекуляцією, збирали долари. Говорили, що злочинів і сексу в СРСР немає», – каже директор музею «Тюрма на Лонцького», історик Руслан Забілий.

А ще у кримінальній справі у 100 томах є свідчення розстріляного директора фабрики Василя Молчанюка про те, як розважалися комуністи. Вони, як мовиться, не відмовлялись від послуг повій, яких підбирали неподалік від готелю «Жорж» у Львові, потім їхали за алкоголем у певні місця, ресторан, а далі рушали за місто.

На побутовому рівні злодійство у радянський час було поширеним явищем, пригадують старші львів’яни. Радянська торгівля, кажуть, базувалась на шахрайстві: крали працівники їдалень, ресторанів, крамниць, фабрик, заводів. У магазинах були порожні полиці, а масло, шоколад, м’ясо, каву, одяг, цукерки можна було купити у певних місцях, про які львів’яни добре знали.