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12 Травень 2019, Київ 16:20
Війна

У США проаналізували, яку зброю Кремль представив на параді 9 травня

Володимир Путін (другий зліва) на параді 9 травня 2019 року у Москві

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Парад 9 травня – це, серед іншого, можливість для офіційного Кремля продемонструвати військову потужність. Росія поставила собі за мету модернізувати збройні сили, але «зниження цін на нафту скоротило надходження Росії, а зменшення видатків на збройні сили припало на час, коли російські виробники зброї втрачають свою конкурентну перевагу в світі», – йдеться в квітневому звіті американської аналітичної установи Stratfor.

Дослідники Stratfor проаналізували те, яку військову техніку виставили росіяни під час параду 9 травня. Російські збройні сили нараховують майже мільйон військовослужбовців, і, попри застаріле устаткування та слабку промислову базу, все ще залишаються потужними, зазначають дослідники.

Система «С-400» на параді 9 травня 2019 року у Москві
Система «С-400» на параді 9 травня 2019 року у Москві

Протиповітряні установки «С-400», скандально відомі через поставки до Китаю, Індії та Туреччини, є найбільш сучасними в російському арсеналі. Наявність та розповсюдження цих ракет часто викликає суперечки на міжнародному рівні.

Система протиповітряної оборони «Бук» перебуває на озброєнні російських збройних сил із 1979 року. Після модернізації, установки служать проміжною ланкою між стратегічними оборонними системами та точковими системами типу «Панцир».

«Ярс РС-24» на параді 9 травня 2019 року у Москві
«Ярс РС-24» на параді 9 травня 2019 року у Москві

​«Ярс РС-24» є покращеним варіантом «Тополь-М» і може нести ракети з ядерним зарядом радіусом дії біля 11000 кілометрів.

Росія, як правило, найбільше покладається на артилерію у веденні війни, зауважують американські аналітики. «Мста-С» є основою рухомого артилерійського складу Росії, в той час, як артилерія на основі шассі «Армата» все ще перебуває в стадії напрацювання.

«Мста-С» на параді 9 травня 2019 року
«Мста-С» на параді 9 травня 2019 року

​«Армата» та «Т-14» – амбітні проекти, наголошують експерти, однак, Росія поки не може просунути ці моделі далі прототипу і почати їхнє виробництво. «Т-14» вважають символом модернізації збройних сил Росії – башта танку була модернізована, щоб дозволити екіпажу бути ізольованим у кабіні.

Авіація – Росія підтримує значні повітряні можливості через модернізацію «Міг-24» та «Су-30М», попри те, що військові сили Росії не змогли ще почати виробляти значну кількість літаків п’ятого покоління.

«Ту-160» під час репетиції параду у травні 2019 року у Москві
«Ту-160» під час репетиції параду у травні 2019 року у Москві

​Незважаючи на стару конструкцію, Росія продовжує виробництво і ремонт «Ту-160» та «Ту-22», зауважують аналітики.

Росія давно надає пріоритетного значення розробці бойових гелікоптерів і в 1960-х була однією з перших, хто ввів бойові можливості «Мі-24», згадують аналітики. Наступник серії «Мі-24» – «Мі-28» є відповіддю на американські «Апачі АР-64».

Запуск крилатої ракети з установки комплексу «Іскандер» під час навчань, Росія, 2017 рік
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