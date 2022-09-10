СІМФЕРОПОЛЬ – Проросійські кримськотатарські громадські діячі в окупованому Криму оголосили про проведення зустрічей кримськотатарської громадськості в регіонах Кримського півострова з метою підтримки політики президента сусідньої Росії Володимира Путіна. Про те, чи можуть ініціатори цих зустрічей виступати від імені кримськотатарського народу, читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі екскерівник російського держкомнацу Криму Заур Смирнов, перша подібна зустріч відбулася 3 вересня у Сакській центральній мечеті. Він стверджує, що на заході були присутні активісти та громадські діячі, представники релігійних громад міст Саки та Євпаторія, Сакського району. Вів збори радник російського глави окупованого Криму Ескендер Бєлялов. Також у роботі заходу взяв участь глава російського держкомнацу Криму Айдер Тіппа.

«Головною темою обговорення стало становище кримських татар в умовах проведення «спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабне військове вторгнення в Україну – ред.) в Україні. У процесі обговорення та в одноголосно ухваленій заяві учасники зустрічі різко засудили спроби Києва зіштовхнути кримських татар із кримчанами. Також пролунав заклик до співвітчизників не піддаватися на провокації зрадників, що втекли, і не залишати Крим», – написав Смирнов, зазначивши, що присутні висловили свою підтримку Володимиру Путіну та Сергію Аксьонову (за документами – Аксенов).

Заявлено, що такий формат проведення зустрічей буде продовжено і в інших районах Криму.

«Брехня і наклеп про кримських татар, що поширюється київським режимом та його посіпаками, не має жодних шансів на досягнення мети щодо дестабілізації ситуації на півострові», – заявив Заур Смирнов.

Про те, що за подібними заходами кримськотатарських громадських працівників, які перейшли на бік окупанта, «виглядають вуха ФСБ», заявила представник президента України в Криму Таміла Ташева.

Бути киримли – це пам'ятати заповіт своїх предків, берегти історію, культуру, бути вільним, не зраджувати і, звичайно ж, не підтримувати тих, хто століттями винищував наш народ

«Вони намагаються протиставити кримських татар, які виїхали з різних причин із Криму, з тими, хто в Криму залишається. Єдине, що ці пропагандисти не можуть зрозуміти – кримські татари єдині, купка кишенькових посіпак з-поміж киримли, які пішли на співпрацю – вони і кримськими татарами-то і не є. Бути киримли – це пам'ятати заповіт своїх предків, берегти історію, культуру, бути вільним, не зраджувати і, звичайно ж, не підтримувати тих, хто століттями винищував наш народ. Кримські татари дуже горді та з дуже гарною пам'яттю. Тому протиставлення є лише між справжніми, які борються за те, щоб Крим був вільним, щоб там шанувалися наші традиції, мова, релігія, та тими, хто зраджує все кримськотатарське. Тому, коли бачу, що кілька зрадників, «саткъынов» (у перекладі з кримськотатарської «продажний» (про людину), зрадник – ред.), як кажуть кримські татари – починають лити бруд на тих, хто «поїхав і залишив Крим», висуваючи це Мустафі Джемілєву, Джамалі… хочу сказати, що за цими вашими «словами» видно вуха ФСБ», – написала Ташева на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, проведення подібних зустрічей «підтверджує незмінність проукраїнських позицій переважної більшості кримськотатарського народу».

Такі театралізовані збори потрібні окупантам лише для того, щоб показати «лояльність» кримських татар

«Справжні цілі будь-якого колабораціоніста помітні неозброєним оком. Це, звичайно, бажання вислужитися перед куратором. Дуже схоже на змагання – хто вдало лизне, хто вдало продемонструє свої антикримськотатарські та антиукраїнські переконання і ненависть до власного народу. Вони думають про винагороду за зраду. Проте насправді так не буває. Їх просто використовують і викидають... На зборах, які проводитимуться у всіх районах, кістяк учасників буде той самий. Їх привозитимуть для створення «правильного» фону на зборах. Такі театралізовані збори потрібні окупантам лише для того, щоб показати «лояльність» кримських татар. Охочі взяти участь завжди знайдуться, на жаль. Саме те, що влада знову і знову продовжує проводити подібні заходи, підтверджує незмінність проукраїнських позицій переважної більшості кримськотатарського народу», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Командир батальйону «Крим» Іса Акаєв вважає, що колаборанти такими зустрічами намагаються дискредитувати кримськотатарський народ перед Україною.

Вони хочуть уникнути відповідальності за свою зраду, перекласти особисту відповідальність на народ

«Моя думка в цьому питанні така: ці люди намагаються дискредитувати таким чином наш народ. Свою провину перекласти на більшу кількість людей. Начебто кажучи: «Це народ вибрав таку позицію, ми просто представляли його волю». Так вони хочуть уникнути відповідальності за свою зраду, перекласти особисту відповідальність на народ. Думаючи, що колективна відповідальність урятує їх від покарання. Вони брудні манкурти, що не пам'ятають своєї спорідненості і не знають свого ворога», – зазначив Акаєв у коментарі Крим.Реалії.

Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов упевнений, що кримськотатарський народ не підтримає заклики колаборантів.

Представники мого народу не піддаються вербуванням та агітаціям, розуміючи, що війна, яку розв'язали росіяни, є тероризмом

«Судячи з того, що на збіговисько цих манкуртів аж цілих два десятки одних і тих самих персонажів, можу сказати наступне – до народу вони не вийдуть, їх там заплюють, як це вже було з деякими з них. На тлі того, що пропаганда РФ руйнується через шалений опір України, цих хамелеонів змушують відпрацьовувати вкладені в них гроші шляхом агітації на підтримку божевільних, нереальних ідей захопити Україну. Представники мого народу не піддаються вербуванням та агітаціям, розуміючи, що війна, яку розв'язали росіяни, є тероризмом. Тому корінний народ Криму залишається на боці України. Подібні «гуртки» говорять лише про одне – ситуація в Криму явно не на користь окупантів», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Кримськотатарський активіст об'єднання «Стратегії-18» Ільяс Ешреф у коментарі Крим.Реалії розповів, що такі зустрічі не несуть нічого нового, окрім звичайних наративів колаборантів.

Кримські татари, які перебувають в Україні, нікуди не тікали

«У тексті Смирнова написано, що «також пролунав заклик до співвітчизників не піддаватися на провокації зрадників-утчкасів, і не залишати Крим». Тут одразу слід зазначити, що кримські татари, які перебувають в Україні, нікуди не втікали. Їм вимушено довелося виїхати, інакше їх посадили б у в'язниці, як і багатьох кримських татар, які вже перебувають з великими термінами у місцях ув'язнення Росії. Тому в цьому випадку, з уже відомою своєю позицією люди продовжують висловлювати її і робитимуть усе що завгодно, тим, хто платить їм гроші, обіцяє заступництво та посади. Нічого нового», – поділився своїм баченням ситуації активіст.

Кримськотатарський активіст Енвер Шерфієв упевнений, що всі зусилля колаборантів марні й очікуваного їхніми кураторами результату не дадуть.

Наш народ у переважній більшості проігнорував так званий «референдум» у 2014 році та залишився проукраїнським усі ці роки

«Підконтрольна Кремлю влада тимчасово окупованого Криму чудово розуміє, що протягом більш ніж восьми років окупації Кримського півострова всі їхні зусилля привернути до себе кримськотатарський народ провалилися. Оскільки наш народ у переважній більшості проігнорував так званий «референдум» у 2014 році та залишився проукраїнським усі ці роки. Такими зустрічами організатори цих заходів продовжують виконувати завдання, поставлене Кремлем, створювати видимість підтримки кримськими татарами окупантів. Але, як показує практика, народ за ними, за всіх їхніх зусиль, не йде», – повідомив Крим.Реалії активіст.

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