«Скіфське золото»: Росія розлютилася через рішення суду в Амстердамі

Судовий ляпас Росії. Перемога України в справі проти Росії щодо повернення так званої колекції скіфського золота. Сім років судової тяганини і Апеляційний суд Амстердама постановив, що археологічні знахідки – це спадщина України, і має повернутися до Києва поки Крим окупований. Але святкувати перемогу зарано, Росія має право оскаржити це рішення. Йдеться про колекцію, яка поїхала до Нідерландів ще у 2014 – це були експонати з київського музею та 4-рьох кримських. Через окупацію півострова колекції затримались в Нідерландах. Київ наполягав, що це власність України, і її треба повернути їй. Москва, що кримські коштовності слід везти на окупований півострів, туди, де їх і знайшли. Президент Володимир Зеленський написав у твітері – повернули «скіфське золото» – повернемо і Крим. Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає такий коментар «територіальними претензіями до Росії». А речниця МЗС Росії сказала, що їй сумно, і вона сподівалася, що культура поза політикою. Моя колега Ірина Драбок, власний кореспондент Укрінформу у Нідерландах стежила за усім процесом і за вирішальним засіданням в Амстердамі.