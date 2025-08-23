Доступність посилання

Поїхав до майбутньої дружини в РФ та відсидів 11 років тюрми. Справа Андрія Коломійця | Крим.Реалії

10 років колонії суворого режиму, депортаційний центр та підвал на кордоні. Після довгих років незаконного ув’язнення в Росії додому повернувся активіст Євромайдану Андрій Коломієць, якого правозахисники назвали політв’язнем.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії ще в 2015 році. Туди він поїхав до майбутньої дружини – росіянки Галини. Андрія катували, знущались і вимагали зізнатись у злочинах, яких він не скоював. Судили чоловіка в Сімферополі. Окупаційна влада Криму його обвинуватила у нібито зберіганні наркотиків та замаху на вбивство кримських беркутівців під час протестів на Майдані в Києві. Сфабриковану справу особисто вела тодішня російська прокурорка Поклонська. Про розпис у СІЗО з коханою, що довелося пережити за 10 років в колонії та чому щойно перетнув кордон його затримали ТЦК?

