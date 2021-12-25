Росіян масово звозять в окупований Крим. За різними оцінками, від 600 тисяч до мільйона росіян переїхали жити до Криму за 7 років окупації. Російські ж статистики офіційно говорять лише про 200 тисяч росіян, які оселилися в Криму після 2014 року. Реальні ж цифри геть інші, переконані у Кримській правозахисній групі. Адже Росстат не врахував ані військових, яких повно в Криму, ані відряджених з Росії. Скільки нарахували кримчан – стане відомо у січні, коли оголосять результати всеросійського перепису.

Пропаганда Кремля рекламує Крим по всій Росії. Агітує усіх їхати жити і працювати в Крим. Є спеціальні державні програми для вчителів та лікарів. Як кримчан замінили на росіян? Корінні кримчани скаржаться, що населення Криму збільшилося, півострів перенаселений, місцевим жити стало гірше, не вистачає робочих місць. Пріоритет надають тим, хто приїхав з території Росії. Деякі росіяни навіть зробили бізнес на цьому – «допоможу оселитися в Криму». Мета Кремля змінити демографію півострова, щоб населення було максимально лояльне до влади. Чи залишились українці в Криму?

Як кримчани ставляться до так званих «понаєхавших»? Чи існує соціальна напруга на півострові? І як після повернення Криму Україні виселяти росіян, завезених на півострів Росією всупереч українським законам? Як живуть люди в Криму після приєднання до Росії? Як змінився Крим після окупації?