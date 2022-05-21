Крим і успіхи ЗСУ: де війна починається, туди вона і повертається

(Рубрика «Точка зору»)

СІМФЕРОПОЛЬ – У Криму відчувається дедалі більше сум'яття, дедалі більше сумнівів серед місцевого проросійського населення. Чим успішніше діють ЗСУ, тим сильнішими є панічні настрої серед кримчан, які ще недавно були впевнені в незламності російської армії.

Після ейфорії в перші дні так званої спецоперації, коли кремлівські пропагандисти обіцяли швидке взяття Києва, у проросійських кримчан тепер почалося гірке похмілля. Російська армія відкинута назад і лише на Херсонщині поки що утримує позиції. Знайомий, який побував у Херсоні, розповів, що місто все більше перетворюється на подобу Прип'яті – люди масово їдуть, у багатьох приватних будинках вікна забиті дошками.

Жителі області не хочуть жити під окупантами, до того ж усі чудово розуміють, що скоро ЗСУ і на цьому напрямі підуть у контрнаступ, і тоді тут буде дуже спекотно у прямому та переносному значенні цього слова.

Тепер уже навіть дилетантам зрозуміло, що так звана «спецоперація» Росії в Україні провалилася, зазнала поразки. Будь-яка грамотна людина розуміє, що йде повномасштабна війна, і навіть Кремлю все складніше продовжувати називати це тепер уже зовсім недоречним словом спецоперація.

Немає сумнівів у тому, що після Херсонської області розпочнеться звільнення Криму. Тут бої обіцяють бути ще запеклішими

Власне, немає сумнівів у тому, що після Херсонської області розпочнеться звільнення Криму. Тут бої обіцяють бути ще запеклішими. Втім, задля справедливості зазначу, що і багато проукраїнськи налаштованих кримчан, хоч і раді успіхам ЗСУ, але побоюються, що при звільненні Криму тут будуть великі руйнування. А, можливо, й ні: річ у тому, що у Криму є великий козир на користь Києва – щойно ЗСУ підійдуть до кордонів Криму та почнуть штурм, то тут добряче спалахне у тилу в окупантів. Тисячі кримських татар і проукраїнськи налаштованих кримчан від цього моменту будуть готові від мирного спротиву перейти до силової підтримки ЗСУ у звільненні анексованого півострова. Це допоможе зберегти кримські міста й інфраструктуру від сильних руйнувань. Думаю, що Меджліс кримськотатарського народу та СБУ має всі можливості, щоб це сталося максимально ефективно.

Судячи з дедалі менш пихатої риторики Москви, Кремль морально зламаний, а його «ліберальна вежа» починає реваншуватися на тлі військових і політичних провалів «вежі яструбів». Очевидно, що Володимир Путін вкрай роздратований силовим блоком та його пропагандистами, які не виправдали його очікування швидкої перемоги.

Продовжують свій накопичувальний руйнівний ефект санкції Заходу

Дуже знаковим у цьому плані є пост від 12 травня головної російської пропагандистки Маргарити Симоньян: «Немає жодних сумнівів, що Ургант повернеться. І в країну, і в ефір. А ми – підемо. Через непотрібність. Точніше, у зв'язку із завершенням періоду потрібності. Знати про це і робити свою справу, незважаючи на це знання – окреме вишукане і дещо мазохістське задоволення», – написала вона у соцмережі.

Продовжують свій накопичувальний руйнівний ефект санкції Заходу. Підприємства промислового сектора Кримського півострова та сусідньої Росії змушені знижувати або взагалі згортати виробництва через відсутність комплектуючих. Знайомі, які працюють у держсекторі, кажуть, що на використання офісного паперу виставлені жорсткі обмеження.

Загалом серед чиновників усіх мастей великий мандраж. Деякі у приватній бесіді з колегами зриваються і зізнаються, що «ми ж за України чудово жили, навіщо Росія сюди влізла». Зауважила, що чим сильніші позиції України, тим більше в Криму проукраїнських настроїв: як кажуть, усі надають перевагу переможцям.

Судячи з тенденцій останніх тижнів, Москва все більше готова йти назад. Озвучене Москвою бажання вести переговори з лідерами Європи щодо ситуації з російською агресією в Україні побічно свідчить про те, що Кремль гарячково шукає вихід із ситуації, що для нього погіршується.

Зараз тільки й розмов у Криму, що про війну та обіцянки Києва повернути контроль над анексованим півостровом

На цьому тлі в кримському сегменті соцмереж усе частіше лунають неприємні для Кремля питання. Проросійські користувачі соцмереж пишуть, що «потрібна спеціальна операція із зачистки російської влади від зрадників та п'ятої колони». Зараз тільки й розмов у Криму, що про війну та обіцянки Києва повернути контроль над анексованим півостровом.

Пам'ятаю, як проросійські кримчани говорили тим, хто був проти анексії: «Ви що, хочете, щоб Крим бомбили, як Донбас?» – забуваючи, що війна розпочалася із захоплення Криму Росією. Тепер вона повертається сюди. Бо де війна починається, туди вона й повертається.

Зарема Сеїтаблаєва – кримчанка, блогерка (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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